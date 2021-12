Nokian Tyres pionierem w zakresie zrównoważonego rozwoju

Kierowcy zazwyczaj kupują nowe ogumienie dopiero wtedy, gdy głębokość bieżnika jest znacząco zmniejszona, a właściwości bezpieczeństwa opon są wyraźnie pogorszone. Zdaniem Nokian Tyres bezpieczeństwo powinno być zawsze najwyższym priorytetem, a inwestycja w opony klasy premium jest racjonalna ekonomicznie gdyż są one nie tylko bezpieczne ale i bardziej wytrzymałe.

Bezpieczeństwo jest najważniejszą cechą jaką powinni kierować się właściciele aut podczas kupowania nowych opon. Inne istotne czynniki, na które powinni zwrócić uwagę to trwałość oraz niskie: zużycie paliwa, poziom hałasu i koszt ogumienia. Takie wnioski popierają wyniki badania zleconego przez Nokian Tyres (YouGov z marca 2021 roku), które zostało przeprowadzone w Niemczech, północnych Włoszech, Rosji, Szwecji i Finlandii. W każdym kraju w ankiecie wzięło udział 1000 kierowców samochodów osobowych.

Z badania wynika, że więcej niż jeden na czterech kierowców kupuje nowe opony zimowe dopiero wtedy, gdy głębokość ich bieżnika osiągnie minimalną dopuszczalną przepisami wartość. Co więcej, prawie jedna czwarta respondentów stwierdziła, że dokona zakupu opon dopiero wtedy, gdy zauważy, że ich właściwości bezpieczeństwa zostały obniżone. Dane te nie uwzględniają kierowców, którzy używają opon całorocznych.

Matti Morri, Technical Customer Service Manager w Nokian Tyres, jest zaniepokojony takimi wynikami:

- Nigdy nie należy zużywać opon całkowicie. Głębokość bieżnika wynosząca 4 milimetry to rozsądna granica, po przekroczeniu której należy wymienić opony. Gdy głębokość bieżnika spadnie poniżej tego poziomu, właściwości opony wyraźnie się pogarszają, zwłaszcza w zakresie zapobiegania aquaplaningowi. Bardzo mała głębokość bieżnika zwiększa również ryzyko przebicia opony.

Cena opony wskazuje również na jej trwałość

Nabywcy opon powinni brać pod uwagę cały okres użytkowania produktu: cena jest zawsze częściowo uzależniona od materiałów użytych do produkcji ogumienia. Opony klasy premium mają lepsze, trwalsze mieszanki gumy i metali niż tańsze odpowiedniki. Na przykład, produkty Nokian Tyres dedykowane samochodom typu SUV oraz autom dostawczym zawierają włókno aramidowe, które wzmacnia boczne ściany opon. Aramid jest bardzo wytrzymałym włóknem stosowanym np. w kamizelkach kuloodpornych.

- Jednak odporność na zużycie nie powinna być jedyną podstawą wyboru. Warto położyć nacisk na bezpieczeństwo, a dobra przyczepność na mokrej nawierzchni i zapobieganie aquaplaningowi w znacznym stopniu mają na ten czynnik wpływ - mówi Matti Morri.

- Kierowcy mogą wydłużyć bezpieczny okres eksploatacji opon, przekładając je z przodu na tył i odwrotnie. Dzięki temu opony będą zużywać się równomiernie. Niestety, rotacja opon nie jest zbyt powszechna, pomimo faktu, że może ona nawet podwoić przebieg, jaki można uzyskać na jednym komplecie opon - dodaje Morri.

Właściwe przechowywanie również może poprawić trwałość opon. Najlepszym miejscem do przechowywania opon jest chłodne i suche miejsce, chronione przed światłem słonecznym. Jest to ważne, ponieważ z badania przeprowadzonego przez Nokian Tyres wynika, że ponad 75% kierowców przechowuje opony w domu. 21% respondentów korzysta z hotelu dla opon - jest to bardziej powszechne w Szwecji, Niemczech i Włoszech niż w Finlandii i Rosji.

Materiały przyjazne dla środowiska

Trwałe opony to ekonomiczny wybór dla konsumentów i najlepsza opcja pod względem ekologii. W ankiecie zorganizowanej na zlecenie Nokian Tyres zapytano także o opinie kierowców na tematy związane z ochroną środowiska. Młodzi dorośli uważają, że ważne jest obniżenie emisji CO2 podczas produkcji opon; starsi kierowcy martwią się uwalnianiem mikroplastiku i zużyciem paliwa. Istniały również pewne różnice między płciami: kobiety bardziej niż mężczyźni interesowały się redukcją emisji CO2 i zrównoważoną produkcją surowców. Z kolei mężczyźni byli bardziej zaniepokojeni między innymi zużyciem paliwa i zewnętrznym hałasem toczenia.

Nokian Tyres jest pionierem w branży oponiarskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju, a Senior Manager ds. Badań i Rozwoju - Harri Myllymaa - pracuje nad tym tematem od 2000 roku:

- Konsumenci często podchodzą do kwestii zrównoważonego rozwoju z punktu widzenia zużycia paliwa, eksploatacji opon lub ich recyklingu. Obecne badania Nokian Tyres coraz bardziej koncentrują się na poszukiwaniu surowców pochodzenia biologicznego i tych nadających się do recyklingu. Osiągnęliśmy już wiele w zakresie zwiększania bezpieczeństwa opon, zmniejszania zużycia paliwa i poprawy odporności na zużycie, a także rozwijamy się w kwestii podejścia do zrównoważonego rozwoju.

Jak kierowcy dbają o swoje opony zimowe?

57,8% regularnie sprawdza ciśnienie w oponach

56,1% kontroluje głębokość bieżnika opony

47,6% zwraca uwagę na wiek opon

28% rotuje opony

24,6% usuwa kamienie, które utknęły w rowkach opony

20,8% zwiększa ciśnienie w oponach, gdy wzrasta obciążenie

Jak kierowcy dbają o swoje opony całoroczne?

58,4% regularnie sprawdza ciśnienie w oponach

47,5% kontroluje głębokość bieżnika

43,5% zwraca uwagę na wiek opon

25,4% rotuje opony

20% usuwa kamienie, które utknęły w rowkach opony

18,6% zwiększa ciśnienie w oponach, gdy wzrasta obciążenie