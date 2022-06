Nowy menedżer i inwestor duPont REGISTRY

Firma duPont REGISTRY, najbardziej zaufane źródło informacji o samochodach egzotycznych, klasycznych i luksusowych, zaangażowała weterana branży motoryzacyjnej do nadzorowania zespołu sprzedaży i zarządzania zasobami.

Harte dołączył do duPont REGISTRY po spędzeniu dwóch dekad na wyższych stanowiskach kierowniczych w wiodących salonach luksusowych samochodów, stając się jednym z najlepszych sprzedawców marek Rolls Royce, Bentley, Bugatti czy BMW.

- Jestem podekscytowany dołączeniem do zespołu duPont REGISTRY - przekazał Harte. - To niesamowity czas dla tej marki, ponieważ intensywnie inwestuje w infrastrukturę technologiczną, aby rozszerzyć swoją działalność również na kanały cyfrowe. Ekscytuje mnie możliwość wykorzystania mojego doświadczenia do pielęgnowania relacji duPont REGISTRY z tysiącami dealerów samochodów luksusowych.