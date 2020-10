Oliver Ciesla dołączył do Motorsport Network

Oliver Ciesla będzie dyrektorem generalnym działu zajmującego się wiadomościami ze świata rajdów i wyścigów oraz platformy z relacjami na żywo. Będzie też pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Motorsport Network w oddziale niemieckim.

Ma udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu na stanowiskach handlowych i operacyjnych podczas swojej ośmioletniej kadencji jako dyrektor generalny Promotora WRC, spółki odpowiedzialnej za wszystkie handlowe aspekty Rajdowych Mistrzostw Świata FIA.

W ciągu ostatnich 22 lat Ciesla zdobył wszechstronne doświadczenie w branży sportowej i medialnej. Pełnił kluczowe role w agencji praw sportowych Sportfive, zajmując się marketingiem wydarzeń sportowych, takich jak UEFA EURO 2008 i English Premier League. Był również odpowiedzialny za międzynarodową dystrybucję praw telewizyjnych Serie A.

- Już dziś Motorsport Network jest cyfrowym najwyższym standardem w świecie sportów motorowych i w przemyśle motoryzacyjnym. Oferuje unikalny pakiet możliwości reklamowych. Dalsze zwiększanie zasięgów, współpraca z kolejnymi firmami, działalność marketingowa i rozbudowywanie struktury organizacyjnej to niezwykle ekscytujące zadanie. Jestem wdzięczny za zaufanie, jakim mnie obdarzono i z niecierpliwością czekam na dołączenie do moich kolegów. Dzięki własnemu doświadczeniu i sieci kontaktów wierzę, że mogę przyczynić się do pełnego wykorzystania potencjału tego ekscytującego przedsięwzięcia - oświadczył Oliver Ciesla.