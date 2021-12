Pokonaj zmieniające się warunki drogowe, dzięki Nokian Tyres

Opony klasy premium od pomysłodawcy opon zimowych

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa w trudnych warunkach skandynawskiej zimy, firma Nokian Tyres stworzyła pierwszą na świecie oponę zimową już w 1934 roku. Ta przełomowa innowacja - nazwana „oponą pogodową” (po fińsku "Kelirengas") - została opracowana dla ciężarówek i autobusów, a dwa lata później powstała wersja dla samochodów osobowych – „Snow Hakkapeliitta”. W ten sposób rozpoczęła się prawdziwa rewolucja w dziedzinie bezpieczeństwa jazdy zimą, która odbiła się szerokim echem w przemyśle motoryzacyjnym.

Od samego początku Nokian Tyres tworzy najbezpieczniejsze opony na każdą sytuację na drodze. Jest to możliwe między innymi dzięki intensywnym testom w rzeczywistych warunkach. Centrum testowe „Białe Piekło” („White Hell") za kołem podbiegunowym w fińskim Ivalo jest znane na całym świecie. To miejsce, gdzie testuje się opony w surowych warunkach zimowych. Co więcej, najnowszym obiektem w sieci testowej Nokian Tyres jest nowe, supernowoczesne centrum w Santa Cruz de la Zarza w Hiszpanii. „Hakka Ring", jak nazywany jest ten obiekt, umożliwia przeprowadzanie jeszcze bardziej rygorystycznych testów oraz zapewnia doskonałe warunki do badania zarówno opon letnich, całorocznych jak i zimowych. Warunki symulujące środkowoeuropejskie lato i zimę dają pewność, że wszystkie produkty Nokian Tyres są poddawane bezlitosnym testom w autentycznych europejskich warunkach klimatycznych.

Najbezpieczniejsze wrażenia z jazdy na nowoczesnych oponach zimowych Nokian Tyres

- Bez względu na to, czy na nadchodzący sezon zimowy konsument wybierze nasze opony zimowe czy całoroczne, zawsze może polegać na ich wyjątkowym bezpieczeństwie w ekstremalnych sytuacjach, na przykład na śniegu i błocie pośniegowym, Może także liczyć na bezkompromisową trwałość naszych produktów i długą żywotność ogumienia - mówi Martin Dražík, Product Manager CE w Nokian Tyres.

- Nasze opony do samochodów typu SUV oraz aut dostawczych są wzmocnione aramidowymi ścianami bocznymi, czyli najnowocześniejszą cechą oferowaną jedynie przez produkty Nokian Tyres, która gwarantuje niezawodną ochronę przed uderzeniami i przecięciami przez kamienie czy inne przedmioty - dodaje Martin Dražík.

Koncepcja ta została wykorzystana również w tegorocznym modelu Nokian Snowproof C - bezpiecznej i niezawodnej oponie zimowej przeznaczonej do samochodów dostawczych o dużej ładowności. Wersja całoroczna Nokian Seasonproof C oferuje bezpieczeństwo zimą, zachowując doskonałe właściwości jezdne przez cały rok.

Zimowa opona premium Nokian Snowproof do samochodów osobowych oraz jej ultra-wydajna wersja, Nokian Snowproof P, to doskonałe propozycje dla kierowców poruszających się w warunkach środkowoeuropejskiej zimy. Unikalne właściwości tego ogumienia zostały opracowane we współpracy z Miką Häkkinenem, dwukrotnym mistrzem Formuły 1, który brał udział w tworzeniu i testowaniu tych wyjątkowych opon.

W przypadku coraz bardziej popularnych samochodów typu SUV, okres zimowy wymaga solidnych

i stabilnych opon o wysokich osiągach, zdolnych do przenoszenia dużych obciążeń, odpowiednich do jazdy w zaśnieżonych i oblodzonych warunkach. Opony Nokian WR SUV 4 spełniają dokładnie te wymagania.

W łagodnym klimacie właściciele aut mogą zdecydować się na opony całoroczne Nokian Tyres, które oferują niezawodność i wysoki poziom bezpieczeństwo na drogach w zimowych warunkach, a także najwyższe osiągi i komfort jazdy w miesiącach letnich.

Wszystkie opony zimowe i całoroczne Nokian Tyres są oznaczone symbolem 3PMSF, co oznacza, że są odpowiednie do jazdy w sezonie zimowym. Opony fińskiego producenta są w stanie przetrwać najtrudniejsze warunki, bez żadnych kompromisów, jeśli chodzi o ich osiągi zarówno na mokrych, jak i suchych drogach.

- Wybierając opony, szukajmy przede wszystkim produktów renomowanych producentów, którzy są znani z tego, że gwarantują najwyższą jakość pod względem bezpieczeństwa i trwałości - nie tylko w przypadku opon na sezon zimowy – komentuje Martin Dražík, Product Manager CE w Nokian Tyres.

Najnowsze modele opon zimowych Nokian Tyres:

- dla samochodów osobowych: Nokian Snowproof, Nokian Snowproof P

- dla samochodów typu SUV: Nokian WR SUV 4

- dla samochodów dostawczych: Nokian Snowproof C

Najnowsze modele opon całorocznych Nokian Tyres:

- do samochodów osobowych: Nokian Seasonproof

- do samochodów typu SUV: Nokian Seasonproof SUV

- do samochodów dostawczych: Nokian Seasonproof C