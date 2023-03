Polskie sukcesy na Nurburgringu

W pierwszej rundzie cyklu RCN na legendarnej, północnej pętli toru Nurburgring, wzięło udział aż 140 pojazdów. W tym gronie znalazły się dwa polskie zespoły.

Za kierownicą Mini Coopera S w klasie RS2A zasiedli Damian Lempart oraz Michał Walczak-Makowiecki. Z kolei doświadczony Jacek Pydys wystartował w miniony weekend Porsche Caymanem w klasie V6.

Jeszcze przed wyścigiem temperatura na Nurburgringu znajdowała się znacznie poniżej 10 stopni Celsjusza. Do tego zawodnikom towarzyszył silny wiatr i opady deszczu.

- Zawody przebiegły bardzo pomyślnie. Zaowocowały też nasze przygotowania sprzed dwóch tygodni, gdzie jeździliśmy w każdych warunkach, jakie można spotkać na Nurburgringu, od mocnego deszczu, po całkowicie suche warunki - powiedział Damian Lempart w rozmowie z Motorsport.com, dodając, że taka sama mieszanka warunków miała miejsce również podczas samych zawodów.

- Przejazd Michała rozpoczęliśmy na deszczowych oponach. Później podjęliśmy decyzję o zmianie na slicki. Na moim przejeździe miejscami zaczęło mocno padać, co było odczuwalne na wybranej oponie. Stwierdziliśmy, że ryzykujemy jazdę na tym, co mamy. Oczywiście opłaciło się to w skali całego dystansu - dodał Lempart.

Zawody w Niemczech okazały się pechowe dla Jacka Pydysa, którego z rywalizacji o czołowe lokaty w pierwszej rundzie RCN wykluczyły problemy techniczne.

Na drugim biegunie znalazł się debiutujący zespół Lemparta i Walczaka-Makowieckiego, który zanotował dwa doskonałe przejazdy. Załoga Mini Coopera S wywalczyła pierwszą lokatę w swojej klasie, a do tego siódmą pozycję w grupie RS.

Michał Walczak-Makowiecki, Damian Lempart Photo by: Kajetan Zorzycki | kajtophoto.com

- Nasze podejście, pomimo debiutu, zdecydowanie się opłaciło. Przygotowanie na testach, w symulatorze, a także pod kątem samych procedur, jakie panują na Nurburgringu, zaprocentowało. Jak tylko wracaliśmy do ścigania [po neutralizacji], od razu atakowaliśmy pełnym tempem, nie odpuszczając mocniejszym samochodom - opowiadał Damian Lempart.

Dla Michała Walczaka-Makowieckiego był to zawodniczy debiut, dzięki czemu podczas jego przejazdu zespołowy kolega, Damian Lempart, zgodnie z regulaminem, wcielił się w rolę trenera.