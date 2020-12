Race of Champions w Motorsport.tv

Produkcja zatytułowana „On The Line” przedstawia 30 lat historii Race of Champions, imprezy, w której ścigali się tacy kierowcy, jak Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Tom Kristensen, David Coulthard, Jeff Gordon, Jimmie Johnson, Travis Pastrana, Sebastian Loeb i wielu innych.

Film pozwala prześledzić widzom, jak przebiegały dawne edycje Race of Champions. O swoim udziale w tej imprezie opowiada wielu legendarnych kierowców. W dokumencie, który obrazuje powstanie i rozwój ROC posłużono się licznymi materiałami archiwalnymi.

Z badań przeprowadzonych przez Motorsport Network wynika, że 64 procent ankietowanych chciałoby zobaczyć więcej treści video o charakterze dokumentalnym. Właśnie poprzez uruchomienie dedykowanego kanału ROC, fani sportów motorowych będą mieli szerszy dostęp do takich materiałów na platformie Motorsport.tv.

Ostatnio serwis video należący do Motorsport Network rozrósł się o dedykowane kanały WRC, NASCAR, BTCC. Nawiązano również współpracę z producentami samochodów, z Audi i Mercedesem.

- Jesteśmy zaszczyceni, że możemy podzielić się z naszą społecznością Motorsport.tv wspaniałym filmem dokumentalnym o Race of Champions „On the Line” - oświadczył prezes Motorsport Network, James Allen. - Nasza publiczność wykazała bowiem chęć dostępu do większej ilości treści dokumentalnych.

- Branża nadawcza zmienia się bardzo szybko, a partnerstwo z Race of Champions to kolejny mocny dowód na to, że Motorsport.tv staje się główną platformą video wybieraną przez fanów sportów motorowych - dodał. - Mamy również kilka kolejnych ekscytujących planów na przyszły rok i nie możemy doczekać się, kiedy je przedstawimy.