Jerzy Spinkiewicz ma za sobą ostatni weekend cyklu Clio Cup Middle East. Polski kierowca do końca walczył o komplet zwycięstw w całej serii, jednak ostatecznie zabrakło mu do tego wyczynu jednego triumfu.

Zawodnik UNIQ Racing Team w miniony weekend występował w piątej rundzie w Abu Zabi. Do tego momentu zgromadził na swoim koncie dziesięć zwycięstw w dziesięciu wyścigach i zapewnił już sobie mistrzowski tytuł.

Na zakończenie sezonu w Abu Zabi Spinkiewicz nie zamierzał jednak odpuszczać, co pokazał już w sesjach treningowych, dwukrotnie notując najlepsze rezultaty. Później Polak potwierdził znakomitą dyspozycję w kwalifikacjach, zdobywając Pole Position z przewagą 0,865 sekundy.

Jerzy Spinkiewicz triumfował w pierwszym wyścigu finałowej rundy sezonu z przewagą ponad trzynastu sekund. Dublet dla UNIQ Racing Team uzupełnił Chan Han Lin.

Do ostatniego wyścigu sezonu Clio Cup Middle East Jerzy Spinkiewicz ruszał z pozycji piątej, co oznaczało większe wyzwanie na drodze do kompletu wygranych. Ostatecznie kierowca UNIQ Racing Team nie ukończył wyścigu po tym, jak na pierwszym okrążeniu został zepchnięty przez jednego z rywali w stronę bandy.

UNIQ Racing Team z Jerzym Spinkiewiczem na czele z pewnością zaliczy występ w serii Clio Cup Middle East do udanych. Polak wywalczył tytuł w klasyfikacji generalnej. Chen Han Lin został wicemistrzem, triumfując jednocześnie w kategorii Challenger. W ten weekend w wyścigach samochodowych zadebiutowali też Jie Kao i Chan Yi Lin.