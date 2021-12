Sport motorowy nie może być tylko elektryczny

Od czasu zdobycia tytułu w WRC, Szkot pozostaje zaangażowany w sport motorowy, ale głównie poprzez zasiadanie w kilku komisjach FIA, w tym zajmującej się bezpieczeństwem.

Za trzy tygodnie wystartuje w wyborach do FIA na stanowisko wiceprezesa ds. sportu, wraz z kandydującym na prezydenta FIA - Mohammadem ben Sulayemem. Zwycięstwo sprawiłoby, że objąłby jedną z najpotężniejszych funkcji w sporcie motorowym.

Sukces Burnsa i Reida w WRC w 2001 roku, przypieczętowany w ich domowym Rajdzie Wielkiej Brytanii, sprawił, że rajdy znalazły się na pierwszych stronach gazet. To był złoty wiek dla tej dyscypliny, z Colinem McRae i innymi legendarnymi kierowcami oraz wieloma producentami biorącymi udział w mistrzostwach świata. Obecnie obserwujemy wzrost popularności F1 na całym świecie, jak pokazało ostatnie badanie Global F1 Fan Survey. Czy Reid uważa, że rajdy kiedykolwiek odzyskają wspomniane zainteresowanie?

- Mam taką nadzieję. Oboje z Mohammadem pochodzimy z rajdowego środowiska, jesteśmy pasjonatami rajdów, ale też i sportów motorowych ogólnie - powiedział Reid. - W 2001 roku na pierwszej stronie gazety The Times znajdowało się zdjęcie samochodu WRC z tego wydarzenia. Pamiętam, że po tym rajdzie rozmawiałem z Damonem Hillem, który powiedział: „Wy dostajecie większą kolumnę niż ja za wygranie Mistrzostw Świata Formuły 1!”

- Byłoby wspaniale zobaczyć taką popularność sportu, jak za tamtych czasów. Jednak to duże wyzwanie, szczególnie w mistrzostwach regionalnych i krajowych, ze względu na zaporowe koszty. Musimy zacząć więc od lokalnych serii, upewniając się czy formaty zawodów i rodzaje samochodów są odpowiednie dla danych regionów. To właśnie z tego miejsca budujemy dalsze zainteresowanie.

- Musimy zdawać sobie sprawę, że sport motorowy zawsze będzie droższy niż piłka nożna, w kontekście udziału w zawodach - dodał. - Musimy przyłożyć się do pracy pod kątem obniżenia kosztów. Nasza inicjatywa zakłada podwojenie zainteresowania sportami motorowymi w perspektywie czterech lat. Wydaje się to szczególnie ambitne, ale w krajach rozwijających się, jest na to duża szansa. Oczywiście uda się wyłącznie przy niskich kosztach, szczególnie na poziomie podstawowym.

Centralnym punktem wizji obu kampanii prezydenckich FIA jest przekonanie, że sporty motorowe powinny być świadome zagrożeń związanych z czynnikami środowiskowymi, ale także powinny być odważne w nieustannym podkreślaniu swojej roli, jako inkubator technologii, która pomaga skierować świat na właściwą drogę w przyszłości.

- Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone konsultacje, ponad 2000 godzin rozmów z federacjami na całym świecie - mówił Reid. - Jedną z najważniejszych kwestii były zmiany, które wpływają na społeczeństwo w ogóle, a także na sport, takie jak nawyki konsumenckie, zainteresowanie kibiców, zmieniające się podejście do różnorodności i oczywiście kwestie związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Dla mnie sport motorowy zawsze był wpływowy. Musimy nadal dbać o to, aby być proaktywnym, a nie reaktywnym w obliczu tych wyzwań.

- Wszyscy nam powtarzają „nie pozwólcie, aby sport motorowy był tylko elektryczny, ponieważ nadal będziemy używać silników spalinowych przez następne 20 lat.” W regionach na całym świecie po prostu nie ma na to infrastruktury. Musimy więc zaproponować rozwiązania, które zaspokoją wszystkie potrzeby. Mamy duże możliwości, ponieważ jest tak wiele dyscyplin, dla których możemy przygotować różne opcje.

Pełny wywiad z Robertem Reidem, w ramach serii #ThinkingForward, jest do obejrzenia poniżej.