Styczniowe plany Vettela

Najbliższa edycja - podobnie jak tegoroczna oraz zgodnie z umową jeszcze trzy kolejne - Race of Champions odbędzie się w Pite Havsbad, położonym około 100 kilometrów od koła podbiegunowego północnego. Tor umożliwiający pojedynki w parach zostanie wytyczony na zamarzniętych wodach Zatoki Botnickiej Morza Bałtyckiego.

W środę organizatorzy odsłonili pierwszy szczegóły. Impreza odbędzie się w dniach 28-29 stycznia. Wśród już potwierdzonych uczestników jest m.in. Vettel. Niemiecki kierowca po trwającym sezonie pożegna się z Formułą 1, ale już zapowiedział jedenasty występ w ROC.

- Nie mogę znaleźć lepszego miejsca na pierwszy występ po odejściu z Formuły 1 niż Race of Champions - przekazał Vettel, który w tym roku przegrał z Sebastienem Loebem finał rozgrywek indywidualnych. - To będzie mój jedenasty raz i zawsze wracam, ponieważ to wyjątkowe wydarzenie.

- Nie mam dużego doświadczenia w ściganiu się po śniegu i lodzie, więc miniona edycja była wielką nauką i jednocześnie bardzo miłą niespodzianką, gdy dotarłem do finału i zmierzyłem się z Sebastienem Loebem.

Poza Vettelem swój udział zapowiedzieli Mika Hakkinen, Petter i Oliver Solbergowie, Johan Kristoffersson oraz Jamie Chadwick.

