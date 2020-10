SuperCharge rusza w 2022

Serię założyli Nowozelandczyk Rob Armstrong i Szwajcar Max Welti. Armstrong, były dyrektor handlowy Stewart Grand Prix i Jaguar Racing, od 2006 do 2017 roku kierował motorsportem w IMG. Firma pełnił rolę promotora Speedway GP i do końca tego roku - World RX. Od stycznia 2018 Armstrong jest dyrektorem zarządzającym ZX Partners Ltd.

Max Welti, były kierowca wyścigowy, team manager Saubera, pełnił rolę motorsportowego doradcy Volkswagena, szefa motorsportu w Lamborghini. Od 2018 jest konsultantem BMW Group.

SuperCharge przyniesie wyścigi z elementami rallycrossu i driftu. W pierwszym sezonie zaplanowano osiem rund - po trzy w Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku, po jednej w USA i na Bliskim Wschodzie. W każdej rundzie odbędzie się 15 wyścigów w systemie pucharowym.

Osiem teamów wystawi po dwa samochody. Budową SC01 zajmie się firma Holzer. Elektryczne silniki o łącznej mocy 500 kW będą napędzać przednią i tylną oś. Teamy mogą modyfikować karoserię, upodabniając ją do seryjnego samochodu, a także rozwijać baterie.

Wyścigi będą się odbywały na krótkich torach, mierzących około kilometra. Przewidziano wykorzystanie istniejących torów, a także parki i trasy uliczne. Amfiteatralny układ trybun zapewni kibicom stały dostęp do serca akcji.

Każdy tor będzie zawierał cztery stałe elementy - 2,5-metrową rampę, która umożliwi skoki na długość do 10 metrów, strefę z niską przyczepnością, gdzie można będzie postawić samochód bokiem, przejazd przez wodę i SuperLoop - przedłużenie toru do wykorzystania raz w wyścigu, jak Joker Lap w rallycrossie.