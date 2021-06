Vatanen ponownie w Escorcie

Goodwood Festival of Speed został w ubiegłym roku odwołany z powodu pandemii koronawirusa. Tegoroczna edycja odbędzie się, a imprezę będą mogli obserwować kibice - festiwal prędkości został włączony do rządowego programu badającego zagrożenia związane z COVID-19 podczas imprez masowych.

Jednym z przewodnich tematów tegorocznej edycji festiwalu jest 40-lecie zaangażowania w sport stajni Prodrive, mającej bogatą historię i liczne sukcesy zarówno na odcinkach specjalnych, jak i wyścigowych torach.

Z tej okazji Ari Vatanen i David Richards zasiądą razem w Fordzie Escorcie RS 1800 MkII - egzemplarzu, którym w swoim mistrzowskim sezonie 1981 zaliczyli trzy starty, wygrywając Rajd Akropolu oraz Rajd Tysiąca Jezior. W Rallye Sanremo zajęli siódme miejsce.

- Ostatni raz Ari widział ten samochód 40 lat temu podczas Rallye Sanremo - powiedział Richards. - Uderzyliśmy tam w murek. Mam nadzieję, że teraz będzie się z nim łagodniej obchodził.

Poza odnowionym Escortem RS 1800 MkII w barwach Rothmansa, podczas Goodwood Festival of Speed do zobaczenia będzie m.in. BRX Hunter, którym Sebastien Loeb i Daniel Elena wzięli udział w tegorocznym Dakarze. Jimmy McRae zaprezentuje Subaru Imprezę 555 swojego syna Colina, którym wygrał on Rajd Katalonii 1996. Nie zabraknie również Imprezy 555, która dowiozła Colina McRae i Dereka Ringera do światowego lauru w sezonie 1995 oraz Imprezy WRC - zwycięskiego samochodu Richarda Burnsa i Roberta Reida z Rajdu Safari 2000.

Impreza odbędzie się w dniach 8-11 lipca.