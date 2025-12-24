Wesołych Świąt!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć Państwu dużo zdrowia, szczęścia, chwili wytchnienia oraz czasu spędzonego w gronie najbliższych.
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Autor zdjęcia: Toyota Racing
Redakcja Motorsport.com Polska.
