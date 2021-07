Will Buxton w Motorsport.tv

Po sukcesie kanału Buxtona na YouTube i jego cotygodniowego programu informacyjnego, który w ciągu pierwszych sześciu miesięcy uzyskał prawie ćwierć miliona godzin oglądania i ponad dwa miliony wyświetleń, program This Week with Will Buxton przedstawia wiadomości z całego świata sportów motorowych.

Mając widza w centrum uwagi, Buxton będzie odpowiadał na pytania zadawane przez fanów, poprzez żywe i merytoryczne debaty z gośćmi w studiu Motorsport.tv. Aby uczynić program bardziej wciągającym dla fanów, będą oni zachęcani do nadsyłania własnych materiałów filmowych, które zostaną wykorzystane w programie.

Fani będą mogli oglądać 20-odcinkową serię na Motorsport.tv za pośrednictwem strony internetowej lub dedykowanej aplikacji, na urządzenia Apple, Android, Fire TV, Roku i Chromecast. Fragmenty programu będą również emitowane na stronach Motorsport.com i Autosport.com.

Zatrudniony przez prezesa Motorsport Network - Jamesa Allena, Buxton dołącza do rosnącej listy gwiazd Motorsport.tv, obok niedawno ogłoszonego byłego zawodnika F1, Juana Pablo Montoy’i, którego dosadne komentarze w kanale informacyjnym Motorsport.tv Live są już bardzo lubiane przez fanów.

Po dwóch dekadach spędzonych w sporcie motorowym, zarówno w prasie, jak i w telewizji, Buxton stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy i głosów świata wyścigów samochodowych. Zaczynał w 2001 roku jako dziennikarz, a następnie przeniósł się do telewizji jako komentator GP2 (obecnie F2). Jego pełne pasji i wiedzy transmisje doprowadziły do tego, że został zatrudniony jako reporter na żywo przy relacjach telewizyjnych z F1 w Stanach Zjednoczonych, najpierw w Speed Channel, a następnie przez wiele lat w NBC Sports. W ostatnich latach Buxton był regularnie obecny w internetowych produkcjach F1, a także jako jedna z kluczowych postaci w serialu dokumentalnym Netflixa, Drive to Survive.

Mając już ugruntowaną bazę fanów, program This Week with Will Buxton będzie skierowany do tych, którzy już oglądają jego kanał na YouTube, a także przybliży serię zupełnie nowym fanom 61-milionowej globalnej widowni Motorsport Network. Producentem wykonawczym Motorsport.tv Live jest Jason Swales, który pracował z Willem w NBC Sports i F1 Show.

Pierwszy odcinek programu This Week with Will Buxton zostanie wyemitowany dzisiaj na Motorsport.tv.