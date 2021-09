Gładysz mistrzem Academy Trophy

W miniony weekend w szwedzkim Kristianstad zakończył się cykl FIA Karting Academy Trophy, który Maciej Gładysz zakończył pewnym zwycięstwem. Reprezentant Polski zajął w trzeciej rundzie cyklu drugą pozycję i z zapasem punktów wyprzedził w klasyfikacji generalnej duńskiego kierowcę Davida Walthera.

Rywalizację w Kristianstad Maciej Gładysz rozpoczął od trzeciego czasu w treningu oficjalnym, by później znakomicie zaprezentować się w wyścigach kwalifikacyjnych, w których uplasował się na drugiej, trzeciej i pierwszej pozycji. To dało mu drugie miejsce w kwalifikacjach i start do wyścigu finałowego z pierwszej linii.

Zadanie, które było do wykonania, Maciej Gładysz wykonał perfekcyjnie. Przez cały wyścig kontrolował przebieg rywalizacji, kilkukrotnie zmieniając się pozycją z ukraińskim rywalem Ołeksandrem Bondariewem i ostatecznie minął metę tuż za Davidem Waltherem. Liczba punktów zdobyta przez Macieja dała mu pewne zwycięstwo w całym cyklu FIA Karting Academy Trophy.

- Cieszę się, że jestem nowym zwycięzcą FIA Akademii Trophy. Pierwszym polskim kierowcą, który wygrał te mistrzostwa. To był dla mnie niesamowity weekend w Kristianstad.Rozpocząłem finał z P2 i po walce ukończyłem wyścig na tym samym miejscu, zdobywając wystarczającą ilość punktów, aby wygrać mistrzostwo. Bardzo się cieszę i dziękuje mojemu mechanikowi Dennisowi, trenerowi Dan, mojej rodzinie, PZM za nominację, Orlenowi i wszystkim moim sponsorom za wsparcie – powiedział po zawodach Maciej.

Maciej Gładysz, FIA Karting Academy Trophy

WYNIKI FINAŁU

1. David Walther (DK)

2. Maciej Gładysz (PL) +0,425

3. Lance Robinson (DZ) +8,262

4. David Yevan (CL) +11,236

5. Bart Harrison (GB) +13,380

6. Dion Gowda (SGP) +13,423

KOŃCOWA PUNKTACJA

1. Gładysz 64, 2. Walther 48, 3. Bondariew 41, 4. Francot 40, 5. Gowda 38, 6. Yevan 34.

Fot. Manuela Nicoletti / Sportinphoto

Manuela Nicoletti / Sportinphoto