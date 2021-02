Młodzi kierowcy kartingowego zespołu Kratki.com mają przed sobą bardzo pracowity sezon 2021 i aż 25 weekendów wyścigowych. Ekipa z Radomia wystartuje w pełnym cyklu prestiżowego cyklu World Series Karting we Włoszech, a także w wybranych rundach włoskiej i polskiej edycji zawodów ROK Cup.

11-letni Antoni Bal ma przed sobą drugi sezon startów w kategorii Junior, podczas gdy jego młodsi bracia, ośmioletni bliźniacy Franciszek i Jan, awansują do mocniejszej klasy Mini po ubiegłorocznym, udanym debiucie w kategorii Baby. W cyklu WSK do braci z Radomia dołączy pochodzący z Ukrainy, 15-letni Ivan Klymenko, który wystartuje w klasie OK.

Cała czwórka ma już za sobą testy na najsłynniejszych włoskich torach Lonato i Adria, ale w ten weekend na tym drugim czeka ją wyścigowy debiut w prestiżowej serii WSK.

„Bal Brothers” wystartują także w polskiej edycji serii ROK Cup, w której rywalizowali już z powodzeniem rok temu. Na polskich torach ponownie dołączą do nich dwaj kolejni zawodnicy z Radomia; Antoni Lenart, który także awansuje z kategorii Mini do Junior oraz Antoni Kalbarczyk, którego czeka wyścigowy debiut w klasie Baby.

Zawodnicy ekipy Kratki.com ponownie korzystać będą z podwozi legendarnej, włoskiej marki Intrepid, w której barwach przed laty ścigały się takie gwiazdy Formuły 1, jak Max Verstappen, Charles Leclerc czy George Russell. W cyklu WSK cała czwórka wystartuje jako fabryczni zawodnicy Intrepida.

Za zaplecze techniczne ponownie odpowiadać będzie doświadczona, radomska firma Motorsport Solutions, podczas gdy silniki przygotowywać będzie toruński tuner ACR.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani, ponieważ razem z całym naszym projektem wchodzimy na zupełnie nowy poziom – mówi szef zespołu i założyciel Motorsport Solutions, Jakub Wysocki. – Czeka nas debiut w zawodach WSK, które są najbardziej prestiżową serią kartingową na świecie, ale jesteśmy gotowi na to wyzwanie, także dzięki bardzo bliskiej współpracy i fabrycznemu wsparciu firmy Intrepid. Nie stawiamy sobie konkretnych celów jeśli chodzi o wynik. Najważniejsze są dla nas regularne postępy, rozwój i walka o coraz lepsze pozycje z weekendu na weekend. Cieszy nas także bardzo fakt, że rozwija się nie tylko zespół, ale także grono naszych lojalnych, lokalnych partnerów, razem z którymi tworzymy bardzo ambitny i długofalowy projekt.

