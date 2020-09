Rokersi z tytułami

Najliczniejszą obsadę miała rywalizacja młodzików, rozgrywana w ramach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. W klasie Baby Rok sklasyfikowano 25 zawodników, natomiast w zawodach triumfował Michał Pomocki (A. Wielkopolski/DSR), który wyprzedził Jakuba Kiwalskiego (A. Leszczyński/Parolin Poland), ale to zdobywca trzeciego miejsca, Bruno Gryc (A. Polski/Parolin Poland), wywalczył tytuł mistrza Polski, gromadząc na swoim koncie 165 pkt.

Za synem znanego kierowcy rajdowego Tomasza Gryca sklasyfikowano Kiwalskiego (160) i Pomockiego (139).

W klasie Mini Rok na torze w podpoznańskim Przeźmierowie triumfował Rafał Paprota (A. Wielkopolski/V-Kart) przed Kacprem Turoboyskim (A. Leszczyński/Bambini Racing) i Franciszkiem Lassotą (A. Rzemieślnik/Parolin Poland), jednak tytuł wywalczył czwarty w zawodach Iwo Beszterda (A. Leszczyński/Parolin Poland, 195 pkt.).

Wicemistrzem kraju został Turoboyski (144), a drugim wicemistrzem Marcel Kasprzycki (A. Wielkopolski/Jastrzębski Racing, 129 pkt.). Sklasyfikowano 27 zawodników, co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich kategorii startujących w KMP.

W „starszych” klasach również oglądaliśmy emocjonujące pojedynki. Runda Junior Roka padła łupem Gustawa Wiśniewskiego (A. Rzemieślnik/JR Racing), drugi był Jerzy Glac (A. Wielkopolski/AMO Racing), a trzeci Bartosz Grzywacz (A. Wielkopolski/AMO Racing) i to on, mając 190 pkt. na swoim koncie, został mistrzem Polski. Drugą lokatę w podsumowaniu sezonu zajął Bartłomiej Piekutowski (A. Rzemieślnik/Parolin Poland, 142 pkt.), a trzecią Wiśniewski (139).

W Senior Roku tym razem triumfował Piotr Protasiewicz (Wallrav Racing/D&D Motorsport), przed Olafem Tyrakowskim (A. Wielkopolski/AMO Racing) i Kamilem Grabowskim (Hawi Racing/Parolin Poland), ale tytuł mistrzowski przypadł Dawidowi Liwińskiemu (A. Leszczyński/ Lenartowicz Motorsport), który mając na swoim koncie komplet 200 pkt. za dwie poprzednie rundy, odpuścił sobie start w tej kategorii na Torze Poznań. Wicemistrzem Polski został Tyrakowski (149), a trzecia lokata przypadła Protasiewiczowi (145).

Dawid Liwiński w znakomitym stylu wygrał także rywalizację w Shifter Roku, triumfując w Przeźmierowie w trzech wyścigach i wyprzedzając kierowców zespołu AMO Racing: Franciszka Palmirskiego i Kacpra Nadolskiego (obaj A. Wielkopolski). W końcowej klasyfikacji KMP za Liwińskim (191 pkt.) sklasyfikowano Nadolskiego (163) i Palmirskiego (137).

Na koniec należy jeszcze wspomnieć o słabo obsadzonych kategoriach OK. W OK Junior na pierwszym miejscu sklasyfikowano Bartosza Grzywacza (A. Wielkopolski/AMO Racing), a w OK Senior Jerzego Spinkiewicza (A. Rzemieślnik/Uniq Racing).

Kartingowe Mistrzostwa Polski już za nami, ale rywalizacja w serii Rok Cup Poland dopiero nabiera rumieńców. Kolejna runda odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia w Toruniu.

