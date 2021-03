Ugochukwu juniorem McLarena

Amerykanin z Nowego Jorku, Ugochukwu w ubiegłym roku przeszedł z Ricky Flynn Motorsport do Sauber Orlen Karting Team. We wrześniu w Wackersdorfie wywalczył mistrzostwo Europy w OK Junior. W tym sezonie awansował do OK i po dwóch rundach zajmuje siódme miejsce w WSK Super Master Series.

Kontrakt zapewnia McLarenowi opcję skorzystania w przyszłości z usług Ugochukwu. Zespół z Woking będzie wspierał rozwój zawodnika w juniorskich kategoriach wyścigowych.

- Z zainteresowaniem obserwowaliśmy postępy Ugo i gdy zaistniała szansa podpisania z nim kontraktu, wykorzystaliśmy ją bez wahania - powiedział Zak Brown. - Teraz skoncentrujemy się na udzieleniu Ugo właściwego wsparcia, żeby pomóc mu wykorzystać potencjał.