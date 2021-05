Basz i Lewandowski najlepsi w Pro-Am

Karol Basz prowadził po starcie z pole position i do zmiany po 14 okrążeniu oddalił się na 12,4 sekundy od Glenna van Berlo. Andrzej Lewandowski spadł za Jonathana Cecotto (20), Leo Pulciniego (21) i po dłuższej walce - za Noaha Watta (23).

Cecotto osiągnął metę 4,1 sekundy przed Pulcinim, jednak dwie kary zepchnęły dwójkę GSM Racing na piątą pozycję. Kevin Rossel otrzymał 5 sekund za wyjeżdżanie poza tor (podobnie jak Sebastian Balthasar i Jim Littmann). Dodatkowo Huracánowi z numerem 7 doliczono 10,6 sekundy za niedotrzymanie limitu czasu pit stopu.

Rafał Mikrut i debiutujący w Super Trofeo Artur Hawryluk zajęli dziewiąte miejsce w Am Cup.

WYŚCIG 1 (24 okrążenia)

1. Kevin Gilardoni/Leonardo Pulcini (Oregon)

2. Raúl Guzman/Glenn van Berlo (Target) +6,596

3. Karol Basz/Andrzej Lewandowski (VS Racing) +6,985 (1. Pro-Am)

4. Sebastian Balthasar/Noah Watt (Leipert) +9,245

5. Kevin Rossel/Jonathan Cecotto (GSM) +12,052

6. Daan Pijl/Erik Mayrink (Bonaldi) +19,219

7. Milan Teekens/Maxime Oosten (Kraan) +20,743

8. Michael Dörrbecker/Mattia Michelotto (VS Racing) +20,983

9. Josef Záruba/Bronislav Formánek (Mičánek) +35,522

10. Andrea Cola/Dmitrij Gwazawa (Target) +49,663

...

23. Rafał Mikrut/Artur Hawryluk (GT3 Poland) -1 okr. (9. Am)

Fot. facebook.com/kbaszpl