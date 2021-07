Basz i Lewandowski w trójce

Danny Kroes z Bonaldi Motorsport wyprzedził o 0,127 sekundy Glenna van Berlo z Target Racing. Karol Basz ustąpił van Berlo o 21 tysięcznych.

Basz rozpoczął od przejazdu na 8 okrążeń, w 17 minucie obejmując prowadzenie (2.21,025). Pierwszy lider, Sebastian Balthasar otrzymał 10-minutową karę stop & go za wyjeżdżanie poza tor.

W 28 minucie Danny Kroes zszedł do 2.20,877. 23 minuty przed końcem zarządzono FCY. Benoît Semoulin zatrzymał się na Raidillon

TRENING 2

1. Daan Pijl/Danny Kroes (Bonaldi) 2.20,877

2. Raúl Guzman/Glenn van Berlo (Target) 2.21,004

3. Karol Basz/Andrzej Lewandowski (VS Racing) 2.21,025 (1. Pro-Am)

4. Max Weering (Kraan) 2.21,054

5. Sebastian Balthasar/Noah Watt (Leipert) 2.21,084

6. Kevin Gilardoni/Leonardo Pulcini (Oregon) 2.21,351

7. Milan Teekens/Maxime Oosten (Kraan) 2.21,392

8. Kevin Rossel/Jonathan Cecotto (GSM) 2.22,145

9. Andrea Cola/Dmitrij Gwazawa (Target) 2.22,467

10. Michael Dörrbecker/Mattia Michelotto (VS Racing) 2.22,520

...

26. Nikołaj Gadeckij/Grzegorz Moczulski (GT3 Poland) 2.29,666 (7. Am)