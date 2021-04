Basz i Lewandowski wygrywają na Monzy

Lewandowski jadący na pierwszej zmianie, utrzymał 12 miejsce, czwarte w Pro-Am. Po 12 okrążeniu płocczanin przekazał Huracána Karolowi Baszowi. Szósty po pit stopach, Basz finiszował 1,4 s za Leo Pulcinim.

Alberto Di Folco zdominował wyścig, do pit stopu oddalając się na 5,6 s od Jonathana Cecotto, do mety - na 8,1 s od Noaha Watta. Zmiennik Cecotto, Kevin Rossel zderzył się z Donovanem Privitelio. Do końca 21 okrążenia dyktował tempo Safety Car.

WYŚCIG 2 (26 okrążeń)

1. Alberto Di Folco (Imperiale)

2. Sebastian Balthasar/Noah Watt (Leipert) +8,100

3. Raúl Guzman/Glenn van Berlo (Target) +8,754

4. Max Weering (Kraan) +10,370

5. Kevin Gilardoni/Leonardo Pulcini (Oregon) +11,263

6. Karol Basz/Andrzej Lewandowski (VS Racing) +12,737 (1. Pro-Am)

7. Michael Dörrbecker/Mattia Michelotto (VS Racing) +13,847

8. Daan Pijl/Erik Mayrink (Bonaldi) +16,380

9. Andrea Cola/Dmitrij Gwazawa (Target) +17,537

10. Dan Wells/Oscar Lee (Leipert) +20,290

Fot. facebook.com/kbaszpl