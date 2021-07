Basz i Lewandowski wygrywają w Pro-Am

Polska dwójka VS Racing ukończyła pierwsze starcie na Hungaroringu na siódmym miejscu w generalce. Pierwsze zwycięstwo w Pro świętowali Danny Kroes i syn Polki, Daan Pijl.

Szósty na starcie, Karol Basz po pierwszym okrążeniu zajmował czwartą lokatę. Krakowianin wyprzedził Sebastiana Balthasara (3), ale wyjechał poza tor i musiał oddać miejsce 24-latkowi z Kolonii.

Na 4 kółku Basz ponownie zostawił za sobą Balthasara. Gdy zjeżdżał po 13 okrążeniu, widniał na P2 ze stratą 11 sekund do Danny'ego Kroesa.

Andrzej Lewandowski zamykał piątkę, nim interweniował Safety Car (15). Noah Watt zaliczył krasę i zniknęła 3,5-sekundowa przewaga Daana Pijla nad Kevinem Rosselem. Ściganie wznowiono 3,5 minuty przed upływem czasu.

Grzegorz Moczulski i jadący na drugiej zmianie Nikołaj Gadeckij z GT3 Poland zdobyli punkty za 5 miejsce w Am Cup.

WYŚCIG 1 (19 okrążeń)

1. Daan Pijl/Danny Kroes (Bonaldi)

2. Kevin Rossel/Jonathan Cecotto (GSM) +2,238

3. Max Weering (Kraan) +3,120

4. Raúl Guzman/Glenn van Berlo (Target) +3,570

5. Kevin Gilardoni/Leonardo Pulcini (Oregon) +5,262

6. Michael Dörrbecker/Mattia Michelotto (VS Racing) +9,349

7. Karol Basz/Andrzej Lewandowski (VS Racing) +12,267 (1. Pro-Am)

8. Josef Záruba/Bronislav Formánek (Mičánek) +12,696

9. Milan Teekens/Maxime Oosten (Kraan) +13,093

10. Dan Wells/Oscar Lee (Leipert) +13,506

...

19. Nikołaj Gadeckij/Grzegorz Moczulski (GT3 Poland) +35,448 (5. Am)