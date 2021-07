Basz najszybszy w Pro-Am

Zmiennik krakowianina, Andrzej Lewandowski w Q2 nie poprawił czasu z pierwszego mierzonego okrążenia i znalazł się w wynikach na 13 miejscu, piątym w Pro-Am.

Basz zajmował trzecią lokatę po 2.21,715, a na następnym okrążeniu ustanowił rekord pierwszego sektora. Po incydencie z udziałem Olivera Freymutha, dwie minuty przed końcem zarządzono FCY, a następnie ukazała się czerwona flaga. Sesja nie została wznowiona.

Pole position w Pro przypadło Jonathanowi Cecotto. W Q2 najszybszy był Noah Watt. Nowy w Super Trofeo, Jordan Witt uderzył w barierę na Blanchimont i w 3 minucie wywieszono czerwoną flagę. 30-letniego Anglika przewieziono do centrum medycznego.

KWALIFIKACJE 1

1. Jonathan Cecotto (GSM) 2.19,894

2. Sebastian Balthasar (Leipert) 2.20,031

3. Danny Kroes (Bonaldi) 2.20,529

4. Maxime Oosten (Kraan) 2.21,092

5. Kevin Gilardoni (Oregon) 2.21,210

6. Karol Basz (VS Racing) 2.21,715 (1. Pro-Am)

7. Max Weering (Kraan) 2.21,792

8. Guillem Pujeu (Oregon) 2.22,589

9. Lorenzo Veglia (GSM) 2.22,707

10. Andrea Cola (Target) 2.23,141

...

21. Grzegorz Moczulski (GT3 Poland) 2.27,986 (6. Am)

KWALIFIKACJE 2

1. Noah Watt (Leipert) 2.19,889

2. Leonardo Pulcini (Oregon) 2.20,248

3. Glenn van Berlo (Target) 2.20,605

4. Daan Pijl (Bonaldi) 2.20,896

5. Milan Teekens (Kraan) 2.21,472

6. Miloš Pavlović (Bonaldi) 2.21,491

7. Mattia Michelotto (VS Racing) 2.22,053

8. Max Weering (Kraan) 2.22,237

9. Josef Záruba (Mičánek) 2.22,299

10. Dan Wells (Leipert) 2.22,305

...

13. Andrzej Lewandowski (VS Racing) 2.23,060 (5. Pro-Am)

25. Nikołaj Gadeckij (GT3 Poland) 2.29,513 (7. Am)