Lewandowski i Liberati na podium

Przed finałową rundą w Mugello Lewandowski posiada przewagę 22 punktów nad Karolem Baszem. Pozostali rywale nie mają już szans na mistrzostwo Pro-Am Cup.

Max Weering i Loris Spinelli powtórzyli sobotnie zwycięstwo w Pro. Dla Weeringa to trzecia wygrana w sezonie. 21-letni Holender startował z 7 pola. Spinelli na 22 okrążeniu wyprzedził Leo Pulciniego, na 24 - Seba Morrisa.

Kierowcy GT3 Poland nie mieli dzisiaj szczęścia. Grzegorz Moczulski przebił lewą tylną oponę na 4 okrążeniu. Holger Harmsen po kapciu stracił czwarte miejsce w Am Cup.

WYŚCIG 2 (24 okrążenia)

1. Max Weering/Loris Spinelli (Kraan)

2. Sebastian Balthasar/Seb Morris (Leipert) +1,559

3. Kevin Gilardoni/Leonardo Pulcini (Oregon) +1,921

4. Kevin Rossel (GSM) +5,387

5. Milan Teekens/Maxime Oosten (Kraan) +8,579

6. Daan Pijl/Danny Kroes (Bonaldi) +11,715

7. Michael Dörrbecker/Mattia Michelotto (VS Racing) +25,451

8. Andrea Cola/Dmitrij Gwazawa (Target) +32,096

9. Massimo Ciglia/Guillem Pujeu (Oregon) +36,033

10. Andrzej Lewandowski/Edoardo Liberati (VS Racing) +43,846 (2. Pro-Am)

...

29. Rafał Mikrut/Grzegorz Moczulski (GT3 Poland) -3 okr. (7. Am)

30. Holger Harmsen (GT3 Poland) -5 okr. (8. Am)

PUNKTACJA PRO-AM

1. Lewandowski 125, 2. Basz 103, 3. Záruba/Formánek 88, 4. Lee/Wells 82, 5. Cola/Gwazawa 80, 6. Ciglia/Pujeu 76.