Mikrut trzeci w Am Cup

Edoardo Liberati nie uzyskał czasu w Q1. Andrzej Lewandowski przejął Huracána z szesnastką i w drugich kwalifikacjach zajął 7 miejsce w Pro-Am.

Rafał Mikrut rozpocznie pierwszy wyścig z trzeciego pola w Am Cup. Jego zmiennik Grzegorz Moczulski uzyskał 7 czas w Q2. Nowy w rzeszowskim zespole, Holger Harmsen znalazł się na szóstej i czwartej pozycji w klasie.

KWALIFIKACJE 1

1. Loris Spinelli (Kraan) 1.58,562

2. Glenn van Berlo (Target) 1.59,248

3. Milan Teekens (Kraan) 1.59,347

4. Leonardo Pulcini (Oregon) 1.59,499

5. Danny Kroes (Bonaldi) 1.59,686

6. Seb Morris (Leipert) 1.59,881

7. Kevin Rossel (GSM) 1.59,912

8. Andrea Cola (Target) 2.00,556

9. Nicolai Sylvest (GSM) 2.01,066

10. Massimo Ciglia (Oregon) 2.01,426

...

18. Rafał Mikrut (GT3 Poland) 2.02,910 (3. Am)

22. Holger Harmsen (GT3 Poland) 2.04,083 (6. Am)

30. Edoardo Liberati (VS Racing) -

KWALIFIKACJE 2

1. Sebastian Balthasar (Leipert) 1.59,418

2. Raúl Guzman (Target) 1.59,827

3. Kevin Gilardoni (Oregon) 1.59,868

4. Kevin Rossel (GSM) 1.59,987

5. Miloš Pavlović (Bonaldi) 2.00,009

6. Daan Pijl (Bonaldi) 2.00,121

7. Max Weering (Kraan) 2.00,340

8. Maxime Oosten (Kraan) 2.00,340

9. Dan Wells (Leipert) 2.00,341

10. Mattia Michelotto (VS Racing) 2.00,853

...

16. Andrzej Lewandowski (VS Racing) 2.01,993 (7. Pro-Am)

20. Holger Harmsen (GT3 Poland) 2.03,735 (4. Am)

24. Grzegorz Moczulski (GT3 Poland) 2.04,193 (7. Am)