Podwójny sukces Lewandowskiego

Tor Autodromo Nacionale do Algarve w Portimao gościł w miniony weekend światowy finał Lamborghini Super Trofeo.

Nelson Piquet Jr startujący w barwach Ansa Motorsports sięgnął po tytuł w Lamborghini Super Trofeo Grand Finals w najmocniejszej grupie Pro. Tym samym puchar powrócił do Ameryki Północnej po raz pierwszy od 2017 roku. Brazylijczyk w drodze po ten sukces zapisał na swoje konto zwycięstwo i drugie miejsce w dwóch 50-minutowych wyścigach na portugalskim torze.

Zwycięstwo w światowym finale w stawce Pro-Am powędrowało do Bryan Ortiza i Sebastian Carazo z ekipy Precision Performance Motorsports.

Niezwykle udany weekend ma za sobą Andrzej Lewandowski. Odniósł swój drugi w karierze triumf w Lamborghini Super Trofeo Grand Finals, dodając tytuł w Am do sukcesu w Pro-Am, który osiągnął z Karolem Baszem w 2019 roku. Natomiast po piątkowej części zawodów świętował mistrzostwo Lamborghini Super Trofeo Europe 2022 w klasie Am.

- Po starcie jechałem bardzo ostrożnie, wiedziałem bowiem, że zdobędę tytuł, jeśli finiszuję na drugiej pozycji. Taki był plan na ten wyścig - mówił Lewandowski po drugiej części finału. - To już mój kolejny tytuł w Grand Finals po tym wywalczonym w Pro-Am w 2019 roku, więc oczywiście jestem bardzo szczęśliwy.

Jeśli chodzi o wyniki pozostałych Polaków, Karol Basz, jeżdżący z Czechem Bronkiem Formankiem, zakończył zmagania w Pro Am na dziesiątym miejscu. Grzegorz Moczulski i Adrian Lewandowski, reprezentujący GT3 Poland byli piątym duetem w Am.

Galeria zdjęć: Lamborghini Super Trofeo Grand Finals 2022

#8 Rexal FFF Racing Team, Huracán Super Trofeo EVO2, Luciano Privitelio 1 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #60 VSR, Huracán Super Trofeo EVO2, Andrzej Lewandowski 2 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #60 VSR, Huracán Super Trofeo EVO2, Andrzej Lewandowski 3 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #39 Artline Team Georgia, Huracán Super Trofeo EVO2, Shota Abkazava 4 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #22 Micanek Motorsport ACCR, Huracán Super Trofeo EVO2, Kurt Wagner 5 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #189 NTE Sport, Huracán Super Trofeo EVO2, Fred Roberts 6 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #154 Dream Racing Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Charlie Martin 7 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #148 Precision Performance Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Nikko Reger 8 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #114 Flying Lizard Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Slade Stewart 9 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #103 Wayne Taylor Racing, Huracán Super Trofeo EVO2, Randy Sellari 10 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #29 Rexal FFF Racing Team, Huracán Super Trofeo EVO2, Daniel Pedrosa 11 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #171 TPC Racing, Huracán Super Trofeo EVO2, Billy Johnson 12 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #146 Precision Performance Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Bryson Lew 13 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #130 ANSA Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Nelson Piquet jr e #61 Bonaldi Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Max Weering 14 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #130 ANSA Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Nelson Piquet jr e #61 Bonaldi Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Max Weering 15 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #130 ANSA Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Nelson Piquet jr 16 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #123 Taurino Racing by D Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Luke Berkeley 17 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #98 Van der Horst Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Gerard Van der Horst 18 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #96 Automobile Tricolore, Huracán Super Trofeo EVO2, Raffaele Giannoni 19 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #90 GT3 Poland, Huracán Super Trofeo EVO2, Holger Harmsen 20 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #90 GT3 Poland, Huracán Super Trofeo EVO2, Holger Harmsen 21 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #88 Imperiale Racing, Huracán Super Trofeo EVO2, Hans Fabri 22 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #77 BDR Competition, Huracán Super Trofeo EVO2, Alfredo Hernandez Ortega 23 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #151 MCR Racing, Huracán Super Trofeo EVO2, Claude Senhoreti 24 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #87 Leipert Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Kerong Li 25 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #66 Micanek Motorsport ACCR, Huracán Super Trofeo EVO2, Bronek Formanek 26 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #61 Bonaldi Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Max Weering 27 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #61 Bonaldi Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Max Weering 28 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #61 Bonaldi Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Max Weering 29 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #6 VSR, Huracán Super Trofeo EVO2, Jean-Luc D'Auria 30 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #54 Target Racing, Huracán Super Trofeo EVO2, Milan Teekens 31 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #29 Rexal FFF Racing Team, Huracán Super Trofeo EVO2, Daniel Pedrosa 32 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #29 Rexal FFF Racing Team, Huracán Super Trofeo EVO2, Daniel Pedrosa 33 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #28 BDR Competition, Huracán Super Trofeo EVO2, Amaury Bonduel 34 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #188 Taurino Racing by D Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Giano Taurino 35 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #171 TPC Racing, Huracán Super Trofeo EVO2, Billy Johnson 36 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #150 US RaceTronics, Huracán Super Trofeo EVO2, Edoardo Piscopo 37 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #130 ANSA Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Nelson Piquet jr e #61 Bonaldi Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Max Weering 38 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #130 ANSA Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Nelson Piquet jr e #61 Bonaldi Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Max Weering 39 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #130 ANSA Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Nelson Piquet jr 40 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #127 Dream Racing Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Edoardo Liberati 41 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #125 Wayne Taylor Racing, Huracán Super Trofeo EVO2, Thomas Long 42 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #123 Taurino Racing by D Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Luke Berkeley 43 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #11 Oregon Team, Huracán Super Trofeo EVO2, Lorenzo Tarabini Alessandro 44 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #101 Wayne Taylor Racing, Huracán Super Trofeo EVO2, Kyle Marcelli 45 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #60 VSR, Huracán Super Trofeo EVO2, Andrzej Lewandowski 46 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #60 VSR, Huracán Super Trofeo EVO2, Andrzej Lewandowski 47 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #39 Artline Team Georgia, Huracán Super Trofeo EVO2, Shota Abkazava 48 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #21 Leipert Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Gabriel Rindone 49 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #189 NTE Sport, Huracán Super Trofeo EVO2, Fred Roberts 50 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #91 Bonaldi Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Paolo Biglieri 51 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #148 Precision Performance Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Nikko Reger 52 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #148 Precision Performance Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Nikko Reger 53 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #148 Precision Performance Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Nikko Reger 54 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #148 Precision Performance Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Nikko Reger 55 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #148 Precision Performance Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Nikko Reger 56 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #119 MCR Racing, Huracán Super Trofeo EVO2, Shehan Chandrasoma 57 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #113 US RaceTronics, Huracán Super Trofeo EVO2, Ofir Levy 58 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #102 Dream Racing Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Alan Grossberg 59 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #29 Rexal FFF Racing Team, Huracán Super Trofeo EVO2, Daniel Pedrosa 60 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #20 HBR motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Benjamin van den Berg 61 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #188 Taurino Racing by D Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Giano Taurino 62 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #171 TPC Racing, Huracán Super Trofeo EVO2, Billy Johnson 63 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #125 Wayne Taylor Racing, Huracán Super Trofeo EVO2, Thomas Long 64 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #83 Iron Dames, Huracán Super Trofeo EVO2, Doriane Pin 65 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo #54 Target Racing, Huracán Super Trofeo EVO2, Milan Teekens 66 / 66 Autor zdjęcia: AG Photo

Video: Lamborghini Grand Finals 2022: Wyścig 2, Am i LC