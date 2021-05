Pole position Basza

W Q1 krakowianin wyprzedził o 0,509 sekundy Daana Pijla, 17-latka z Amsterdamu. Andrzej Lewandowski rozpocznie drugi wyścig z piątego pola w Pro-Am. Rafał Mikrut ukończył kwalifikacje na siódmym, Artur Hawryluk - na dziewiątym miejscu w Am Cup.

Claude-Yves Gosselin zatrzymał Huracána na S de la Verrerie i w Q1 zarządzono FCY. Sesja została wznowiona na ostatnie pięć minut. Minutę przed końcem Karol Basz objął prowadzenie wynikiem 2.03,057, a po fladze w szachownicę poprawił na 2.02,743.

W drugich kwalifikacjach górą był Noah Watt. 18-letni Duńczyk z Leipert Motorsport na pierwszym szybkim kółku uzyskał 2.03,457. Obsadę pierwszego rzędu uzupełni Leo Pulcini.

KWALIFIKACJE 1

1. Karol Basz (VS Racing) 2.02,743

2. Daan Pijl (Bonaldi) 2.03,252

3. Glenn van Berlo (Target) 2.03,271

4. Kevin Gilardoni (Oregon) 2.03,427

5. Sebastian Balthasar (Leipert) 2.03,476

6. Kevin Rossel (GSM) 2.03,700

7. Max Weering (Kraan) 2.03,760

8. Maxime Oosten (Kraan) 2.03,762

9. Mattia Michelotto (VS Racing) 2.03,818

10. Dan Wells (Leipert) 2.04,923

...

21. Rafał Mikrut (GT3 Poland) 2.07,817 (7. Am)

KWALIFIKACJE 2

1. Noah Watt (Leipert) 2.03,457

2. Leonardo Pulcini (Oregon) 2.03,566

3. Raúl Guzman (Target) 2.03,573

4. Jonathan Cecotto (GSM) 2.03,839

5. Max Weering (Kraan) 2.03,871

6. Miloš Pavlović (Bonaldi) 2.03,939

7. Milan Teekens (Kraan) 2.04,012

8. Josef Záruba (Mičánek) 2.04,602

9. Michael Dörrbecker (VS Racing) 2.05,102

10. Andrea Cola (Target) 2.05,129

...

14. Andrzej Lewandowski (VS Racing) 2.05,693 (5. Pro-Am)

26. Artur Hawryluk (GT3 Poland) 2.12,595 (9. Am)

Fot. facebook.com/kbaszpl