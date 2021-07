Popis Basza i Lewandowskiego w Spa

Kevin Gilardoni i Leonardo Pulcini czwarty raz w tym sezonie triumfowali w klasie Pro. Basz osiągnął metę 0,7 sekundy za Gilardonim.

Na 6 okrążeniu zaczął padać deszcz. Andrzej Lewandowski, dwunasty na starcie, do pit stopu po 11 okrążeniu awansował na P6. Karol Basz wyjechał na tor jako piąty. Od podium w klasyfikacji generalnej dzieliło go 21 sekund.

Po zamknięciu okienka pit stopów pojawił się Safety Car. Andrea Cola zaparkował Huracána na trawie w najwyższym punkcie toru. Ściganie wznowiono po 15 okrążeniu.

Na Les Combes Karol Basz wyprzedził Maxa Weeringa (16) i Raúla Guzmana (17), a przed ostatnim przejazdem szykany Bus Stop poradził sobie z Maxime Oostenem.

WYŚCIG 2 (18 okrążeń)

1. Kevin Gilardoni/Leonardo Pulcini (Oregon)

2. Karol Basz/Andrzej Lewandowski (VS Racing) +0,736 (1. Pro-Am)

3. Milan Teekens/Maxime Oosten (Kraan) +1,175

4. Raúl Guzman/Glenn van Berlo (Target) +2,457

5. Max Weering (Kraan) +2,748

6. Michael Dörrbecker/Mattia Michelotto (VS Racing) +33,558

7. Daan Pijl/Danny Kroes (Bonaldi) +53,301

8. Dan Wells/Oscar Lee (Leipert) +1.24,240

9. Kevin Rossel/Jonathan Cecotto (GSM) +1.29,356

10. Massimo Ciglia/Guillem Pujeu (Oregon) +1.34,205

...

24. Nikołaj Gadeckij/Grzegorz Moczulski (GT3 Poland) -5 okr. (6. Am)

Fot. Vincenzo Sospiri Racing