Z dołu stawki na podium

Andrzej Lewandowski startujący z szesnastej pozycji, przebił się na pierwszym okrążeniu o jedną pozycję do góry.

Początek stawki, czyli Leonardo Pulcini, Max Weering oraz Raul Guzman utrzymali swoje pozycje.

Lewandowski w trakcie swojego stintu zdołał się przebić na 13. pozycję.

Pół godziny przed końcem wyścigu aleja serwisowa została otwarta. Andrzej Lewandowski zmienił się za kierownicą z Karolem Baszem. Krakowianin powrócił na tor na siedemnastej pozycji.

Jako jeden z ostatnich do boksów zjechał lider wyścigu, Leonardo Pulcini. Jego miejsce w samochodzie zajął Kevin Gilardoni. Szwajcar wyjechał z alei na drugiej pozycji za Lorisem Spinellim.

Gilardoni próbował zaatakować od razu włoskiego kierowcę, jednak nie udało mu się to.

Chwilę później pojawił się na torze samochód bezpieczeństwa. Dimitry Gvazava wypadł z toru i utknął w pułapce żwirowej.

Karol Basz przebił się na dziewiątą pozycję, przejmując prowadzenie w wyścigu w kategorii PRO AM.

Kevin Gilardoni wyprzedził Lorisa Spinelliego. Chwilę później 25-latek zaatakował Szwajcara, doszło do kontaktu, przez co Gilardoni obrócił się i spadł na siódmą pozycję. Włoch za ten incydent otrzymał 10 sekund kary.

Mimo nerwowej końcówki wyścigu, szwajcarski zawodnik zdołał zdobyć punkty, które dały jego zespołowi mistrzostwo serii w klasie PRO. Karol Basz skorzystał na zamieszaniu, dojeżdżając do mety na trzeciej pozycji oraz jednocześnie potwierdzając, że ekipie VS Racing należało się mistrzostwo klasy PRO AM.