Z ostatniego na drugie

Pierwszy wyścig Lamborghini Super Trofeo Europe wygrali Loris Spinelli i Max Weering z Johan Kraan Motorsports. Do pit stopu po 14 okrążeniu Spinelli oddalił się na 9 sekund od Glenna van Berlo. Weering finiszował 5,4 s przed Raúlem Guzmanem.

Edoardo Liberati, który nie uzyskał czasu w kwalifikacjach, przed okienkiem pit stopów widniał na P13. Rzymianin zjechał po 14 okrążeniu zwalniając 5 miejsce. Andrzej Lewandowski wrócił na tor jako dziewiąty - i utrzymał tę lokatę do mety.

Rafał Mikrut i Grzegorz Moczulski stanęli na trzecim stopniu podium w Am Cup. Holger Harmsen prowadzący drugiego Huracána GT3 Poland, po karze drive through zajął szóste miejsce w klasie.

WYŚCIG 1 (24 okrążenia)

1. Max Weering/Loris Spinelli (Kraan)

2. Raúl Guzman/Glenn van Berlo (Target) +5,468

3. Milan Teekens/Maxime Oosten (Kraan) +18,730

4. Kevin Gilardoni/Leonardo Pulcini (Oregon) +19,083

5. Daan Pijl/Danny Kroes (Bonaldi) +23,005

6. Sebastian Balthasar/Seb Morris (Leipert) +23,619

7. Andrea Cola/Dmitrij Gwazawa (Target) +35,594

8. Kevin Rossel (GSM) +36,537

9. Andrzej Lewandowski/Edoardo Liberati (VS Racing) +43,350 (2. Pro-Am)

10. Josef Záruba/Bronislav Formánek (Mičánek) +45,697

...

19. Rafał Mikrut/Grzegorz Moczulski (GT3 Poland) +1.47,628 (3. Am)

27. Holger Harmsen (GT3 Poland) -1 okr. (6. Am)