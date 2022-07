Po udanych treningach sobotnie kwalifikacje nie poszły po myśli 20-latka z ekipy Pertamina Mandalika SAG Euvic.

Jedyny Polak w stawce musiał rozpoczynać niedzielny wyścig z piętnastej pozycji, ale szybko przebił się do pierwszej dziesiątki, kończąc zmagania na dziewiątym miejscu i awansując na jedenastą lokatę w klasyfikacji generalnej sezonu.

Kolejne dwa kolejne wyścigi odbędą się już za dwa tygodnie w portugalskim Portimao.

- Kończę weekend w Jerez z dużym niedosytem - mówi Piotr Biesiekirski. - Po dobrze przepracowanych treningach sobota kompletnie nie poszła po naszej myśli. Problem techniczny i wywrotka podczas kwalifikacji oznaczały dopiero piętnaste pole startowe, ale mimo wszystko liczyłem na udany wyścig. Po starcie szybko przebiłem się do pierwszej dziesiątki, z czego jestem całkiem zadowolony, ale później brakowało mi nieco tempa, aby zbliżyć się do grupy przede mną. We znaki dawał mi się także bark, który poobijałem podczas wywrotki, ale do wyścigów w Portimao nie powinno to już być problemem.

