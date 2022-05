20-latek z ekipy Pertamina Mandalika SAG Euvic do rywalizacji na swoim „domowym” torze w Walencji ruszał z siódmej pozycji i od startu do mety walczył w grupie o szóstą lokatę, ostatecznie po 19 okrążeniach finiszując na ósmym miejscu. W ten sposób jedyny Polak w stawce zgarnął osiem pierwszych w tym roku punktów do klasyfikacji generalnej, w której zajmuje 17. pozycję.

Dwa wyścigi trzeciej z siedmiu rund mistrzostw Europy Moto2 odbędą się za trzy tygodnie, 12 czerwca, na torze MotoGP i Formuły 1 w Barcelonie.

- To był bardzo wymagający i trudny wyścig, co zresztą pokazuje ilość wywrotek - mówił Piotr Biesiekirski. - Weekend w Walencji, choć dla mnie „domowy”, to jednak nie potoczył się do końca po naszej myśli. Zrobiliśmy dobre postępy w treningach wolnych, ale podczas kwalifikacji straciłem trochę czasu przyblokowany przez wolniejszych zawodników. Wiedziałem, że mam dobre tempo, ale po starcie z trzeciego rzędu trudno było nawiązać walkę z liderami.

- Mimo wszystko walczyliśmy ostro o szóste miejsce. Zabrakło mi do niego niewiele, dlatego czuję pewien niedosyt, ale najważniejsze, że opuszczamy Walencję z solidnymi punktami, a ja nie mogę już doczekać się weekendu wyścigowego w Barcelonie - dodał.

