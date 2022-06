Jedyny Polak w 32-osobowej stawce podczas treningów wolnych regularnie utrzymywał się w pierwszej piątce, a kwalifikacje zakończył na szóstej pozycji. Niestety, pierwszy wyścig zakończył się dla 20-latka już na pierwszym okrążeniu po uderzeniu przez jednego z rywali.

Kilka godzin później zawodnik ekipy Pertamina Mandalika SAG Euvic do samej mety jechał w grupie walczącej o piątą pozycję, finiszując na siódmym miejscu, zaledwie cztery sekundy od podium.

Po pięciu z jedenastu wyścigów Biesiekirski zajmuje trzynaste miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy Moto2. Kolejny wyścig odbędzie się już za dwa tygodnie na torze MotoGP w hiszpańskim Jerez de la Frontera.

- To był słodko-gorzki weekend - powiedział Piotr Biesiekirski. - Podczas treningów czułem się na motocyklu bardzo dobrze, choć w kwalifikacjach na najszybszym kółku przyblokował mnie wolniejszy zawodnik. Niestety pierwszy wyścig zakończył się dla mnie już na pierwszym okrążeniu po uderzeniu przez rywala. Na początku drugiego wyścigu straciłem kontakt z pierwszą grupą broniąc pozycji na pierwszych kilku kółkach, ale mimo małych problemów z temperaturą silnika miałem dobre tempo i dojechałem do mety zaledwie cztery sekundy za podium. Szkoda, że zabrakło nieco lepszego początku, ale wiemy nad czym skupić się podczas kolejnej rundy.

- Do obu wyścigów wystartowałem bardzo dobrze, ale trudno było mi zyskać pozycje do pierwszego zakrętu. To pokazuje, że kwalifikacje są w tym roku, w tak szybkiej i ściśniętej stawce, bardzo ważne - dodał.

informacja prasowa