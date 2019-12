Błażusiak żegna KTM-a

W klasie Prestige zgłoszono 17 zawodników i tylko jednego mistrza świata seniorów - Tadeusza Błażusiaka. Sześciokrotny czempion żegna KTM-a. W przyszłym roku od WESS nowotarżanin będzie reprezentował markę GasGas (niedawno kupioną przez KTM).

Colton Haaker nie broni tytułu. Zabraknie również drugiej amerykańskiej gwiazdy, Cody'ego Webba. Kalifornijczyk odzyskujący formę po kontuzji, został zawodnikiem Sherco.

Kolegą Błażusiaka w fabrycznym zespole Red Bull KTM będzie Jonny Walker. Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing przywozi do Krakowa Billy'ego Bolta i Alfredo Gómeza. Do Prestige przenieśli się najlepsi juniorzy poprzedniego sezonu - Will Hoare i Tim Apolle. W akcji zobaczymy trzech Polaków - Błażusiakowi będą towarzyszyć Emil Juszczak i Grzegorz Kargul.

W klasie Junior nadeszło 28 zgłoszeń - jedenaście z Polski. Szczególnie liczymy na Dominika Olszowego, dziewiątego w poprzednim sezonie, mającego za sobą udaną Sześciodniówkę. Wśród faworytów widnieją Tom Knight, Enrico Rinaldi, Teodor Kabakcziew. TM WieczoreckGP-Racing Team zaprezentuje w SuperEnduro kolejnego zawodnika z USA, Tya Cullinsa. 21-latek jest dwukrotnym mistrzem juniorów AMA EnduroCross.

Stawkę uzupełnia 44 uczestników Pucharu Europy - wśród nich 12 Polaków. Impreza rozpocznie się sesją autografów o godz. 16.30. Finałowe wyścigi Junior i Prestige zaplanowano od 18.25. Nie będzie to jedyne Grand Prix Polski w tym sezonie. Końcową, piątą rundę przewidziano 14 marca w łódzkiej Atlas Arenie.

LISTA ZGŁOSZEŃ - PRESTIGE

8 Kornél Németh (H) KTM

13 Pol Tarrés (E) Husqvarna

18 Ib Andersen (N) GasGas

22 Jonny Walker (GB) KTM

28 Xavi Leon (E) Husqvarna

33 Blake Gutzeit (ZA) Husqvarna

56 Dawid Leonow (RUS) Husqvarna

57 Billy Bolt (GB) Husqvarna

61 Grzegorz Kargul (PL) Beta

71 Kevin Gallas (D) Husqvarna

77 Àlex Grau (E) Sherco

80 William Hoare (GB) KTM

89 Alfredo Gómez (E) Husqvarna

96 Tim Apolle (D) Sherco

111 Tadeusz Błażusiak (PL) KTM

210 Andris Grinfelds (LV) Beta

321 Emil Juszczak (PL) Beta