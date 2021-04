British Superbike w Motorsport.tv

Dzięki uruchomieniu nowego kanału, fani wyścigów motocyklowych będą mogli zajrzeć za kulisy serii, otrzymają najświeższe wiadomości z padoku i obejrzą najważniejsze wydarzenia z każdej rundy mistrzostw.

Dostępne będą również wywiady z motocyklistami i aktualności ze świata brytyjskich Superbike'ów, dzięki czemu nowy kanał stanie się miejscem dla każdego fana motocykli.

Korzystając z dodatkowej ekspozycji, jaką mistrzostwa uzyskają dzięki kanałowi Motorsport.tv i nadchodzącemu serwisowi informacyjnemu Motorsport.tv Live, Bennetts BSB Championship dotrze miesięcznie do 56-milionowej globalnej publiczności Motorsport Network. Stanowi to krok naprzód dla Bennetts BSB Championship w ewoluującej cyfrowej erze sportów motorowych.

To najnowszy kanał uruchomiony przez Motorsport Network od czasu utworzenia podobnych programów partnerskich w zeszłym roku i pierwszy skierowany do entuzjastów motocykli. Bennetts BSB Championship dołączy tym samym do FIA World Rally Championship, NASCAR, British Touring Car Championship, Race of Champions, Mercedesa, Porsche, Lamborghini, Audi, Jaguara i W Series.

Niebawem zostanie też uruchomiony Motorsport.tv Live, program nadawany na żywo przez 24h, z aktualnościami ze świata sportów motorowych i motoryzacji.