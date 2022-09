Szkopek Team kończy WMMP 2022 z dwoma tytułami. Jurand Kuśmierczyk (Yamaha R6) był najlepszy w klasie Superstock 600, a Dawid Nowak (Yamaha R3) w niedzielę zapewnił sobie tytuł w klasie Supersport 300. Obaj zawodnicy zadedykowali zwycięstwa swojemu mentorowi Pawłowi Szkopkowi, który dochodzi do siebie po piątkowym wypadku.

Dla Juranda Kuśmierczyka był to pierwszy pełny sezon w mistrzostwach Polski, a mimo to 17-latek zdominował klasę Superstock 600. Z ośmiu rozgrywanych wyścigów wygrał aż sześć, a w dwóch pozostałych był drugi. W całym sezonie zdobył 195 punktów, o 36 więcej niż drugi w klasyfikacji generalnej Artur Wielebski. Mistrzostwo zapewnił sobie już w sobotę, jednak do ostatniego, niedzielnego wyścigu podszedł w pełni skoncentrowany. Przez pełny dystans utrzymywał przewagę nad Wielebskim i na mecie był szybszy o ponad 0,5 sek.

- W niedzielę miałem już komfortową sytuację, ale chciałem zakończyć sezon w dobrym stylu. Pojechałem więc najlepiej jak mogłem. Podobnie jak w większości tegorocznych startów czułem, że mam wyścig pod kontrolą. Pierwsze mistrzostwo Polski to dla mnie wielki sukces i wyjątkowy moment. Z każdym kolejnym startem czułem duży progres w swojej jeździe, dziś na pewno szybciej adaptuję się do nowych warunków i nowych torów. Sukces dedykuję naszemu zespołowi, w szczególności Pawłowi Szkopkowi, mojemu tacie oraz mechanikom, którzy na perfekcyjnie przygotowywali motocykl na każdą rundę - powiedział Kuśmierczyk.

Wiele emocji dostarczył również start Dawida Nowaka. Najmłodszy w stawce, zaledwie 13-letni zawodnik ponownie stoczył piękną walkę z Mateuszem Molikiem i Kamilem Barcikiem. Linię mety przekroczył jako drugi i to wystarczyło, by mógł się cieszyć z pierwszego mistrzostwa Polski w klasie Supersport 300. To wielkie osiągnięcie kierowcy Szkopek Team, który również po raz pierwszy startował w pełnym cyklu krajowych mistrzostw.

- Przed startem wiedziałem, że do mistrzostwa wystarczy mi trzecie miejsce. Starałem się jechać na sto procent, ale nie chciałem się wdawać w ostrą walkę i zbyt wiele ryzykować. Jestem zadowolony z drugiego miejsca w niedzielnym wyścigu i dumny z pierwszego mistrzostwa Polski. Od początku sezonu wiedziałem, że stać mnie na dobry wynik, ale przełomowa była runda na Slovakiaringu, gdzie oba wyścigi wygrałem z dużą przewagą. Wiem, że dziś jestem lepszym i pewniej jeżdżącym zawodnikiem niż na początku roku. Tytuł dedykuję Pawłowi Szkopkowi i całemu zespołowi. Dziękuję też rodzicom, sponsorom i wszystkim, którzy wspierają mnie w osiąganiu coraz ambitniejszych celów - podsumował Dawid Nowak.

Za przygotowanie motocykli zawodników Szkopek Team odpowiadali w tym sezonie Tomasz Smela i Adam Olesiuk (Motofast) oraz Robert Wagner (Fazi Moto).

Klasyfikacja końcowa mistrzostw Polski w klasie Supersport 300

1. Dawid Nowak 178,5 pkt.

2. Kamil Barcik 170,5 pkt.

3. Mateusz Molik 146 pkt.

4. Tomasz Jarzombek 117 pkt.

5. Kacper Raniszewski 92pkt.

Klasyfikacja końcowa mistrzostw Polski w klasie Superstock 600

1. Jurand Kuśmierczyk 195 pkt.

2. Artur Wielebski 159 pkt.

3. Wojciech Wieczorkiewicz 140 pkt.

4. Tomasz Murawski 107 pkt.

5. Michał Pazurkiewicz 76 pkt.

informacja prasowa