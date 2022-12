Paweł Szkopek kończy sportową karierę

Paweł Szkopek, 12-krotny mistrz Polski, mistrz Europy i pierwszy Polak w mistrzostwach świata pozostanie przy wyścigach motocyklowych jako szef Szkopek Team.

- Dla każdego sportowca to jest zawsze jedna z najtrudniejszych decyzji. Dla mnie momentem przełomowym był wrześniowy wypadek przed ostatnią rundą mistrzostw Polski - powiedział Szkopek. - Zacząłem sobie uświadamiać, że może już czas zacząć ograniczać ryzyko. Przez 25 lat startowałem w najważniejszych zawodach na świecie. Wygrałem na tyle dużo, że nie muszę już niczego sobie udowadniać i jestem dumny ze swoich osiągnięć. To dobry moment, by zakończyć karierę zawodniczą w niezłej formie i nadal pomagać młodym zawodnikom w osiąganiu jeszcze większych sukcesów.

Najbardziej utytułowany polski zawodnik w historii karierę rozpoczął w 1998 roku, od razu sięgając po pierwsze mistrzostwo Polski. Łącznie wygrał 12 krajowych tytułów w różnych kategoriach, ostatni w 2019 roku w klasie Superbike. W 2003 roku debiutując na słynnym torze Le Mans w barwach zespołu POLand Position zajął drugie miejsce w klasie Stocksport. Pięć lat później zdobył mistrzostwo Europy, a jeszcze w tym roku wygrał trzy wyścigi mistrzostw Polski i zakończył na dziewiątym miejscu wyścig Le Mans 24H, zaliczany do mistrzostw świata EWC.

- Mam ogromną satysfakcję, że potrafiłem wejść na tak wysoki poziom, mimo że do wyścigów trafiłem dopiero w wieku 22 lat, nie mając ani doświadczenia ani dużego zaplecza finansowego - kontynuował. - Jako pierwszy Polak w historii wywalczyłem kwalifikację do mistrzostw świata, jako jedyny zdobywałem tam punkty, a w 2021 roku zostałem najstarszym punktującym zawodnikiem w historii tej serii. Zajmowałem drugie miejsce w Le Mans 24H, a podczas mistrzostw Polski byłem szybszy od mistrza świata Gwena Giabbaniego. Wyniki i tytuły to jedno, ale za największe osiągnięcie uważam to, że zaczynając zupełnie od zera potrafiłem dojść do poziomu mistrzostw świata. Ogromnie dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie na tej drodze: menedżerce Celinie Perskiewicz, wkładającej mnóstwo pracy w prowadzenie Szkopek Team, wszystkim mechanikom i członkom zespołu, firmie Yamaha Motor Polska oraz wszystkim długoletnim partnerom. Bez ich wsparcia żadne sukcesy nie byłyby możliwe. Dziękuję również wszystkim kibicom, których doping czułem na każdych zawodach.

47-latek zamierza pozostać przy motorsporcie i skupić się na pracy mentorskiej z młodymi zawodnikami Szkopek Team. W barwach zespołu jeździli w tym sezonie Dawid Nowak i Jurand Kuśmierczyk - tegoroczni mistrzowie Polski.

- W najbliższej przyszłości chciałbym się skupić przede wszystkim na swoim zdrowiu, ale na pewno zostanę przy motorsporcie. Będę teraz w większym stopniu pomagał Celinie w prowadzeniu Szkopek Team i jestem przekonany, że z nowym pokoleniem zawodników sięgniemy po kolejne tytuły. Mam też w planach projekty, na które podczas kariery wyścigowej nie było czasu. Chcę popularyzować wyścigi motocyklowe w Polsce. Niemal całe dotychczasowe życie poświęciłem tej pięknej dyscyplinie i nadal zamierzam się angażować w jej rozwój.

Najważniejsze osiągnięcia Pawła Szkopka:

- 12-krotny motocyklowy mistrz Polski

- Pierwszy i jedyny Polak ścigający się i zdobywający punkty w mistrzostwach świata World Supersport i World Superbike

- Najwięcej występów w historii Polski w mistrzostwach świata World Superbike i World Supersport (62 wyścigi)

- Najstarszy w historii punktujący zawodnik w MŚ World Supersport (2021)

- Najbardziej utytułowany polski zawodnik w FIM EWC m.in. 4. miejsce na Bol d’Or (2019)

- Wicemistrz Pucharu Alpe Adria (2015)

- Pierwszy Polak w zespole fabrycznym motocyklowych MŚ World Supersport (2008)

- Mistrz (2008) i wicemistrz Europy (2007)

- Zdobywca 2. miejsca w 24H Le Mans (2003)

- Zwycięzca w klasie Stockport w wyścigu 200 mil Imola w ramach Mistrzostw Świata Endurance (2003)

- Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za jego wyjątkowe wyniki sportowe

informacja prasowa