Tydzień po wyścigach na włoskim torze Misano zawodnik z Nowego Tomyśla zainauguruje rywalizację w pucharze Red Bull MotoGP Rookies Cup. W obu cyklach wystartuje jako pierwszy Polak w historii.



Po zdominowaniu europejskich wyścigów Alpe Adria Superstock 1000 w barwach zespołu BMW Sikora M Motorsport rok temu, Milan Pawelec został wyróżniony zaproszeniem do prestiżowej serii Red Bull MotoGP Rookies Cup. Od 18 lat otwiera ona drzwi do mistrzostw świata wielu późniejszym gwiazdom MotoGP, czyli motocyklowego odpowiednika Formuły 1.



Pawelec ma za sobą udane, dwudniowe testy na torze w hiszpańskim Jerez de la Frontera, na którym za tydzień, w ostatni weekend kwietnia, czekają go dwa pierwsze wyścigi Red Bull MotoGP Rookies Cup. Seria, w której wystartuje 26 młodych zawodników z całego świata, towarzyszy mistrzostwom świata MotoGP podczas siedmiu europejskich rund Grand Prix.



Milan weźmie także udział w pełnym cyklu juniorskich mistrzostw świata FIM JuniorGP, które rozpoczynają się w najbliższy weekend od dwóch niedzielnych wyścigów na włoskim torze w Misano. W juniorskich MŚ młody Polak będzie reprezentował barwy wielokrotnych mistrzów, hiszpańskiej ekipy Laglisse.



W obu seriach Pawelec będzie dosiadał motocykli w specyfikacji Moto3, prototypowych maszyn wyścigowych, napędzanych jednocylindrowym silnikiem o pojemności 250ccm i ważących zaledwie ok. 80 kg. To zupełnie inne motocykle niż potężne, ponad 200-konne BMW M1000RR, jakim nowotomyślanin ścigał się rok temu, ale po przedsezonowych testach 17-latek jest gotowy do walki.



Wyścigi FIM JuniorGP oraz Red Bull MotoGP Rookies Cup polscy kibice będą mogli oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz w internecie. Niedzielne wyścigi w Misano rozpoczną się odpowiednio o 11:00 (relacja na żywo w Polsacie Sport Extra) i 14:00 (relacja w Polsacie Sport Extra o 17:30).

- Nie mogę doczekać się startu sezonu i mojego debiutu zarówno w FIM JuniorGP, jak i serii Red Bull MotoGP Rookies Cup - mówi Milan Pawelec. - Przede mną bardzo duże, zupełnie nowe wyzwanie, ale jestem gotowy, aby dać z siebie wszystko i walczyć z najlepszymi młodymi zawodnikami z całego świata. Wiem, że czeka mnie mnóstwo nauki, dlatego podchodzę do rywalizacji z pokorą, ale jednocześnie jestem bardzo poekscytowany. Moi partnerzy; Helvetia, Lody Koral, Proline Tools i Grupa Sikora, włożyli dużo pracy i wysiłku w to, abym mógł w pełni wykorzystać tegoroczną szansę, wystartować w obu seriach i zebrać jak najwięcej doświadczenia, za co bardzo im dziękuję. Początek sezonu będzie bardzo intensywny, bo czeka mnie sześć weekendów na torze z rzędu, ale pracowałem ciężko przez całą zimę, aby w jak najlepiej przygotować się do tegorocznej rywalizacji.



- Milan staje przed życiową szansą jako pierwszy Polak w historii, ale jednocześnie przed ogromnym wyzwaniem, bo kalendarz jego tegorocznych startów jest bardzo napięty, a poziom obu serii ekstremalnie wysoki – dodaje manager zawodnika i wielokrotny mistrz Polski, Ireneusz Sikora. – Startując rok temu na naszym BMW Milan pokazał jednak, że jego miejsce jest wśród najlepszych. Zadanie nie będzie łatwe, ale razem z naszymi partnerami zrobiliśmy wszystko, aby dać Milanowi jak najlepsze warunki do rozwoju i pokazania pełni swojego potencjału w przedsionku MotoGP. Nie nakładamy na niego żadnej presji, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wiele nowości przed nim, ale też znając jego potencjał wiemy, że jeszcze wiele razy wszystkich zaskoczy.

informacja prasowa