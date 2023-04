Biesiekirski, który dwa tygodnie temu po starcie z pole position wygrał także drugi wyścig pierwszej rundy w Jerez de la Frontera, na torze Motorland Aragon podkręcił tempo jeszcze bardziej, choć nigdy wcześniej nie jeździł tam swoją Yamahą R1.

Podopieczny ekipy Fau55 Euvic Racing ponownie był najszybszy w kwalifikacjach, po drugie z rzędu pole position sięgając z przewagą aż siedmiu dziesiątych sekundy. Pierwszy z dwóch wyścigów młody Polak ukończył z przewagą sześciu sekund nad drugim zawodnikiem klasy Superstock 1000, wygrywając swoją kategorię i ustępując tylko najszybszej trójce mocniejszej klasy Superbike.

W niedzielę 21-latek przyspieszył jeszcze mocniej, wygrywając z przewagą aż siedmiu sekund i do ostatnich metrów walcząc o trzecie miejsce z zawodnikami Superbike’ów.

Po trzech zwycięstwach z rzędu Biesiekirski awansuje na pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Trzecia z siedmiu rund mistrzostw Hiszpanii odbędzie się za miesiąc w Walencji. Najpierw jednak Polaka czekają oficjalne testy i pierwsza runda mistrzostw Europy Moto2, która odbędzie się na początku maja w portugalskim Estorilu.

- Choć w ten weekend pierwszy raz jeździłem po torze Motorland Aragon moją Yamahą R1, to jednak razem z zespołem przygotowaliśmy bardzo dobre ustawienia, dzięki czemu od pierwszej sesji czułem się na motocyklu bardzo dobrze - mówił Biesiekirski. - Co prawda w sobotę walkę utrudniał bardzo silny wiatr, ale byłem w stanie utrzymywać szybkie i równe tempo, a w niedzielę nie tylko wygrać w mojej klasie, ale także zbliżyć się na zaledwie sekundę do podium mocniejszej kategorii Superbike.

- Wspaniale było znów usłyszeć i zaśpiewać na szczycie podium hymn Polski. Jestem bardzo zadowolony z tego weekendu. Dziękuję mojemu zespołowi, naszym partnerom i kibicom, a teraz już nie mogę doczekać się startu sezonu mistrzostw Europy Moto2 - podsumował.

informacja prasowa

