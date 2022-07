Jedyny Polak w stawce zakwalifikował się do niedzielnej rywalizacji na ósmej pozycji w mocno ściśniętej i silnie obsadzonej stawce, a następnie w obu wyścigach walczył w grupie o szóstą lokatę.

W pierwszym z nich 20-letni motocyklista ekipy Pertamina Mandalika SAG Euvic minął linię mety na szóstym miejscu, sięgając po swój najlepszy rezultat w tym sezonie. Trzy godziny później był siódmy, po ekscytującym ostatnim okrążeniu rozmijając się z szóstą lokatą o zaledwie trzy dziesiąte sekundy.

Punktując w obu wyścigach piątej rundy sezonu, Biesiekirski awansował na dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy Moto2. Dwa kolejne wyścigi odbędą się na początku października na znanym z mistrzostw świata MotoGP, hiszpańskim torze Motorland Aragon.

- To był niesamowicie ekscytujący weekend - powiedział Piotr Biesiekirski. - Kwalifikacje pokazały, że stawka jest mocno ściśnięta, a walka będzie bardzo zacięta i tak też było. W obu wyścigach tasowaliśmy się już od pierwszych zakrętów, przez co czołowa grupa nieco mi odskoczyła, ale walka o szóste miejsce była równie zacięta, co ta o zwycięstwo. W pierwszym wyścigu byłem w stanie utrzymać rywali za sobą - choć nie było to łatwe - i sięgnąć po mój najlepszy rezultat w tym sezonie, z czego bardzo się cieszę. Na finiszu drugiego wyścigu spadłem na ósme miejsce, ale na ostatnim kółku byłem jeszcze w stanie wyprzedzić mojego zespołowego kolegę i wpadłem na linię mety jako siódmy, zaledwie trzy dziesiąte sekundy od szóstego zawodnika.

- Najbardziej zadowolony jestem z tego, że znów bardzo dobrze czułem się na motocyklu, miałem przyjemność z jazdy i sporo nauczyłem się od innych zawodników podczas walki. Cieszę się z awansu na dziewiąte miejsce w tabeli, choć gdyby nie punkty stracone w Estoril bylibyśmy teraz blisko pierwszej piątki. Przed nami jednak jeszcze trzy wyścigi i wszystko może się wydarzyć. Przed kolejną rundą mistrzostw Europy czeka nas teraz wakacyjna przerwa, którą spędzę nie tylko na intensywnych treningach, ale także dłuższym pobycie w Polsce - dodał.

