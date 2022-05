Polak ponownie w mistrzostwach świata Moto2

Dla jedynego Polaka w stawce będzie to jedenasty w karierze start w MŚ i trzeci w tym cyklu na Circuit de Barcelona-Catalunya.

Motocyklista ekipy Pertamina Mandalika SAG Euvic na co dzień rywalizuje w mistrzostwach Europy Moto2, ale już dwa lata temu zadebiutował w MŚ startując w siedmiu wyścigach jako najmłodszy zawodnik w stawce.

Rok temu trzy razy pojawił się na torach mistrzostw świata z tzw. „dziką kartą”, zbierając kolejne cenne doświadczenia i ucząc się od najszybszych zawodników klasy Moto2, będącej przedsionkiem „królewskiej kategorii” MotoGP.

Start w Grand Prix Katalonii będzie dla Biesiekirskiego trzecim startem w MŚ na torze w Barcelonie. Dwa lata temu, w swoim zaledwie drugim wyścigu w cyklu Grand Prix, Polak zajął tam 21. miejsce.

- Nie mogę się doczekać powrotu do mistrzostw świata podczas Grand Prix Katalonii - powiedział Piotr Biesiekirski. - Tor w Barcelonie jest jednym z moich ulubionych, ale niemal cała stawka etatowych zawodników testowała tutaj kilka tygodni temu. Wiem więc, że czeka mnie bardzo trudne zadanie i skupiam się przede wszystkim na robieniu dalszych postępów. Ponieważ w tym roku motocykle w MŚ są bardzo zbliżone do tych, którymi ścigamy się w mistrzostwach Europy, start w Grand Prix będzie dla mnie także świetnym treningiem i rozgrzewką przed rundą ME Moto2, która odbędzie się na Circuit de Barcelona-Catalunya tydzień później. Podczas niedawnego wyścigu Formuły 1 w Barcelonie trybuny pękały w szwach i podobnie będzie z pewnością podczas Grand Prix Katalonii Moto2. Start przy takiej atmosferze to zawsze bardzo ekscytujące przeżycie, tym bardziej że z pewnością na trybunach nie zabraknie polskich kibiców, dlatego jeszcze bardziej nie mogę doczekać się weekendu.

- Cieszmy się, że Piotr wystartuje razem z nami w Grand Prix Katalonii - dodał szef zespołu, Edu Perales. - Jak zawsze, otrzyma od nas pełne wsparcie, które pozwoli mu pokazać swój potencjał. Piotr jest częścią zespołu już od długiego czasu i jesteśmy zachwyceni, że ponownie wystartuje w naszych barwach w mistrzostwach świata. Trzymam kciuki za udany weekend.

informacja prasowa