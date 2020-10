Sukces LRP Poland w mistrzostwach świata FIM EWC

Po starcie z piętnastego pola trójka w składzie Kamil Krzemień, Bartłomiej Lewandowski i Philipp Steinmayr szybko i widowiskowo przebiła się na ósme miejsce w klasie, które następnie dowiozła do mety dwunastogodzinnego wyścigu na portugalskim torze Estoril.

Zmieniając się za sterami BMW S1000RR na oponach Pirelli, zawodnicy pokonali w sumie 407 okrążeń, czyli dokładnie 1702 kilometry, 13 razy meldując się w alei serwisowej na tankowanie i zmianę ogumienia.

Wyścig 12 Hours of Estoril był czwartym punktowanym finiszem dla kierowanej przez Bartłomieja Lewandowskiego ekipy, po 24-godzinnych, francuskich zmaganiach Bol d'Or i Le Mans oraz ośmiogodzinnej rywalizacji na torze Sepang w Malezji. Team LRP Poland awansował dzięki temu na dziesiąte miejsce w klasyfikacji mistrzostw świata.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni z dzisiejszego wyniku oraz całego sezonu - mówi Bartłomiej Lewandowski. - Przyjechaliśmy do Portugalii aby walczyć o miejsce w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej mistrzostw świata i zrealizowaliśmy nasz cel. Pokonaliśmy kilka naprawdę renomowanych ekip FIM EWC, co jest dla nas wielkim powodem do radości. Sam wyścig układał się po naszej myśli od początku do samego końca. Trzymaliśmy się planu, nie forsowaliśmy tempa i nie popełnialiśmy błędów. Rezultat w dzisiejszym wyścigu i klasyfikacji generalnej to dla nas wspaniałe wyniki, które jednak będziemy chcieli jeszcze bardziej wyśrubować w kolejnym sezonie, ponieważ nasze apetyty rosną z wyścigu na wyścig. Dziękujemy wszystkim naszym sponsorom i partnerom, a także kibicom, którzy śledzą nasze poczynania i dopingują nas na każdym kroku. Mamy nadzieję, że godnie reprezentowaliśmy nasz kraj i daliśmy Wam trochę radości w tym trudnym dla wszystkich roku.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni - dodaje Kamil Krzemień. - Wyścig w Portugalii był dla nas bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ musieliśmy szybko zaadaptować się do zupełnie nowego dla nas toru, ale poradziliśmy sobie z tym na piątkę z plusem. Już podczas kwalifikacji pokazaliśmy, że mamy mocne tempo i możemy konkurować z fabrycznymi ekipami, co dla mnie osobiście było bardzo ważne. Wyścig nie był łatwy, ponieważ mieliśmy trochę problemów z hamulcami i przegrzewającym się silnikiem, ale podobnie jak podczas poprzednich rund, jako zespół poradziliśmy sobie ze wszystkimi przeszkodami, jakie pojawiły się na naszej drodze. Cieszę się, że mogłem dołączyć w tym roku do ekipy, wspólnie sięgnąć po ten przełomowy wynik i pokazać klasę Teamu LRP Poland.

informacja prasowa