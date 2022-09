Dosiadający Yamahy R1, 37-letni Marek Szkopek w sezonie 2022 nie schodził z podium, kończąc w pierwszej trójce wszystkie osiem wyścigów, dzięki czemu w niedzielę na torze Poznań zapewnił sobie drugi w karierze tytuł motocyklowego mistrza Polski klasy Superbike.

W dwóch ostatnich rundach WMMP wystartował także gościnnie Christoffer Bergman, który wygrał trzy z czterech wyścigów, w których wziął udział, a w ostatnim z nich ustanowił nowy, motocyklowy rekord okrążenia Toru Poznań.

Szwed, który barwy wspieranego przez PKN Orlen Wójcik Racing Teamu reprezentował w poprzednich sezonach także w MŚ FIM EWC i World Supersport, zapewnił sobie w ten sposób tytuł drugiego wicemistrza Polski.

Z podium nie schodzili w tym roku także Artur Wielebski i junior Wójcik Racing Teamu, 16-letni Mateusz Molik, którzy zapewnili sobie dzięki temu tytuły odpowiednio wicemistrza Polski klasy Superstock 600 i drugiego wicemistrza kategorii Supersport 300. Podczas ostatniej rundy Molik ustanowił również nowy rekord toru w swojej klasie.

Siedem z ośmiu tegorocznych wyścigów na podium kategorii Superstock 1000 kończył Wiktor Ostrowski, który w niedzielę przypieczętował tytuł drugiego wicemistrza Polski.

Do Poznania Wójcik Racing Team przyjechał prosto z francuskiego Circuit Paul Ricard, gdzie ekipa 77 sięgnęła po kolejne podium w MŚ FIM EWC, kończąc 24-godzinny wyścig Bol d’Or na drugiej pozycji. Prowadzony przez Marka Szkopka zespół 777 do samej mety walczył z kolei we Francji o zwycięstwo w klasie Superstock.

- Bardzo się cieszę z drugiego w mojej karierze tytułu mistrza Polski w najwyższej kategorii Superbike - mówił Marek Szkopek. Chciałbym zadedykować ten sukces mojej córeczce i żonie, a także bardzo podziękować Grzegorzowi Wójcikowi, całemu Wójcik Racing Teamowi i wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego sukcesu. To był co prawda pechowy weekend dla naszych rywali, ale już za kilka miesięcy od nowa zaczniemy walkę o kolejne mistrzostwo.

- Tydzień po bardzo trudnym, ale jakże satysfakcjonującym finale mistrzostw świata FIM EWC kończymy w Poznaniu sezon mistrzostw Polski, który także był dla nas bardzo udany - podkreślił szef zespołu, Grzegorz Wójcik. - Wielkie gratulacje dla naszych mistrzów i podziękowania dla całego zespołu za ciężką pracę oraz dla naszych partnerów za nieocenione wsparcie. Cieszymy się, że wspólnie możemy mieć tak duży i pozytywny wpływ na rozwój polskich wyścigów motocyklowych i mamy nadzieję, że przed nami jeszcze mnóstwo wspólnych sukcesów, które dadzą wiele radości polskim kibicom.

informacja prasowa