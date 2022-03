Paweł Szkopek wraca do ścigania na długich dystansach po niespełna trzech latach. W swoim ostatnim sezonie w endurance zajął m.in. czwarte miejsce w słynnym 24-godzinnym wyścigu Bol d’Or na torze Paul Ricard, co jest najlepszym w historii rezultatem Polaka w mistrzostwach świata. W tym roku pojedzie w barwach zespołu Energie Endurance 91, startującego w tej serii od 2016 roku.

- Bardzo się cieszę, że wracam do wyścigów długodystansowych i w nadchodzącym sezonie wystartuję w cyklu FIM EWC barwach zespołu Energie Endurance 91. Obserwowałem tę ekipę w poprzednich sezonach i wiem, że to bardzo ambitny i dobrze przygotowany zespół, bardzo szybki na zmianach, co w wyścigach długodystansowych jest kluczowe. W wyścigach endurance debiutowałem w 2003 roku i już w pierwszym starcie w Le Mans zająłem miejsce na podium w klasie Superstock. Wierzę, że jesteśmy w stanie osiągać podobne wyniki w nadchodzącym sezonie. Jestem przekonany, że swoim doświadczeniem będę w stanie pomóc zespołowi w walce kolejne triumfy - mówi Paweł Szkopek.

12-krotny mistrz Polski w mistrzostwach świata FIM EWC pojedzie motocyklem Kawasaki ZX-10. Na maszynie tego producenta startował już w 2006 roku, wygrywając wówczas wszystkie wyścigi, w których brał udział.

- Mam świetne wspomnienia związane z tym motocyklem i wierzę, że najbliższy sezon również będzie udany. Podoba mi rodzinna atmosfera i pozytywne nastawienie w zespole Energie Endurance 91. Znam jednego z ich zawodników - Martina Choia, co na pewno pomoże w aklimatyzacji w nowym teamie - dodał.

Sezon FIM EWC rozpoczyna się 16 kwietnia, a pierwszą rundą będzie 24-godzinny wyścig na słynnym torze we francuskim Le Mans. Zawodnicy klasy Superstock wystartują również w 24-godzinnym wyścigu na belgijskim torze Spa (4-5 czerwca) oraz wyścigu Bol d’Or (17-18 września). Taki kalendarz zawodów pozwoli Pawłowi Szkopkowi również na starty w innych seriach m.in. mistrzostwach Polski. Lider i mentor Szkopek Team będzie też mógł wspierać swoich podopiecznych w kolejnej edycji Yamaha bLU cRU, rozgrywanej podczas mistrzostwach świata WSBK. W stawce młodych zawodników ponownie zobaczymy Dawida Nowaka i Juranda Kuśmierczyka.

