Team LRP Poland ogłosił skład
Team LRP Poland potwierdza skład na jubileuszowy sezon w MŚ FIM EWC
Team LRP Poland
Dla ekipy Bartłomieja Lewandowskiego sezon 2026 będzie jubileuszowym, dziesiątym rokiem startów w motocyklowych mistrzostwach świata FIM EWC. Polski zespół potwierdził właśnie swój tegoroczny skład i nazwiska zawodników, którzy zmieniać się będą za sterami BMW M1000RR podczas wyścigów w Le Mans, Spa-Francorchamps i Le Castellet.
Polska ekipa zadebiutowała w MŚ FIM EWC w 2016 roku, w kolejnych latach sięgając po wiele sukcesów oraz finisze w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej.
W 2022 roku Team LRP Poland został najwyżej sklasyfikowanym zespołem BMW, wyprzedzając nawet oficjalną, fabryczną ekipę niemieckiej marki. Sam Bartłomiej Lewandowski w sezonie 2020 został najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem w historii FIM Endurance World Championship.
W sezonie 2025, po rocznej przerwie, Team LRP Poland wrócił do rywalizacji w mistrzostwach świata, w których w tym roku ponownie wystawi wyjątkowo doświadczony, międzynarodowy skład zawodników.
Team LRP Poland
Do trzykrotnego mistrza Polski najmocniejszej kategorii Superbike, Marka Szkopka, ponownie dołączą Brytyjczyk Danny Webb i Francuz Enzo Boulom, podczas gdy w barwach LRP Poland zadebiutuje także doświadczony, pochodzący z RPA Sheridan Morais.
Cała czwórka będzie zmieniać się za sterami ponad 200-konnego BMW M1000RR w sprawdzonej specyfikacji 2025 i korzystać z opon Dunlop.
Za przygotowanie motocykla do kategorii Formula EWC ponownie odpowiadać będzie wieloletni szef techniczny Teamu LRP Poland, Marcin Kolanowski, kierujący ambitnym zespołem młodych mechaników i inżynierów z Wrocławia.
Sezon 2026 rozpocznie się w połowie kwietnia słynnym wyścigiem 24-godzinnym na francuskim torze Le Mans. W czerwcu stawkę czeka ośmiogodzinna rywalizacja na legendarnym, belgijskim Circuit de Spa-Francorchamps, a we wrześniu widowiskowy finał i kolejny wyścig 24-godzinny, słynny francuski Bol d’Or na torze Paul Ricard w Le Castellet.
Team LRP Poland
- Wracamy do walki ze sprawdzonym, doświadczonym składem zawodników i mechaników, doskonale nam znanym motocyklem i jeszcze wyżej zawieszoną poprzeczką – mówi szef i manager zespołu, Bartłomiej Lewandowski.
– Do Marka, Enzo i Danny’ego, z którymi znamy i rozumiemy się bez słów, dołączył Sheridan, który także ma ogromne doświadczenie w wyścigach FIM EWC i świetnie odnalazł się w ekipie. Przed nami wyjątkowy, dziesiąty sezon startów w MŚ, dlatego wszyscy jesteśmy niesamowicie zmotywowani, aby dać polskim kibicom jak najwięcej radości.
- Przed nami ogromne wyzwanie, ale dysponujemy znanym nam i sprawdzonym pakietem, z którego będziemy chcieli wycisnąć wszystko na każdym z kilku tysięcy okrążeń, jakie czekają nas w tym roku. Wiemy także, że jak zawsze będziemy mogli liczyć na gorący doping naszych rodaków.
informacja prasowa
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Team LRP Poland ogłosił skład
Angelard pnie się w górę
Ogier krytykuje Hankooka
Czy Hadjar da radę?
Ducati chwali Marqueza
Bagnaia jednak zadowolony
Na koniec Aprilia
Marquez nie do zatrzymania
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze