Motocykle

Team LRP Poland ogłosił skład

Team LRP Poland potwierdza skład na jubileuszowy sezon w MŚ FIM EWC

Maciej Klaja
Edytowano:
Team LRP Poland

Team LRP Poland

Dla ekipy Bartłomieja Lewandowskiego sezon 2026 będzie jubileuszowym, dziesiątym rokiem startów w motocyklowych mistrzostwach świata FIM EWC. Polski zespół potwierdził właśnie swój tegoroczny skład i nazwiska zawodników, którzy zmieniać się będą za sterami BMW M1000RR podczas wyścigów w Le Mans, Spa-Francorchamps i Le Castellet.

Polska ekipa zadebiutowała w MŚ FIM EWC w 2016 roku, w kolejnych latach sięgając po wiele sukcesów oraz finisze w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej. 
 
W 2022 roku Team LRP Poland został najwyżej sklasyfikowanym zespołem BMW, wyprzedzając nawet oficjalną, fabryczną ekipę niemieckiej marki. Sam Bartłomiej Lewandowski w sezonie 2020 został najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem w historii FIM Endurance World Championship. 
 
W sezonie 2025, po rocznej przerwie, Team LRP Poland wrócił do rywalizacji w mistrzostwach świata, w których w tym roku ponownie wystawi wyjątkowo doświadczony, międzynarodowy skład zawodników. 

Team LRP Poland

Team LRP Poland

Do trzykrotnego mistrza Polski najmocniejszej kategorii Superbike, Marka Szkopka, ponownie dołączą Brytyjczyk Danny Webb i Francuz Enzo Boulom, podczas gdy w barwach LRP Poland zadebiutuje także doświadczony, pochodzący z RPA Sheridan Morais. 
 
Cała czwórka będzie zmieniać się za sterami ponad 200-konnego BMW M1000RR w sprawdzonej specyfikacji 2025 i korzystać z opon Dunlop.
 
Za przygotowanie motocykla do kategorii Formula EWC ponownie odpowiadać będzie wieloletni szef techniczny Teamu LRP Poland, Marcin Kolanowski, kierujący ambitnym zespołem młodych mechaników i inżynierów z Wrocławia. 
 
Sezon 2026 rozpocznie się w połowie kwietnia słynnym wyścigiem 24-godzinnym na francuskim torze Le Mans. W czerwcu stawkę czeka ośmiogodzinna rywalizacja na legendarnym, belgijskim Circuit de Spa-Francorchamps, a we wrześniu widowiskowy finał i kolejny wyścig 24-godzinny, słynny francuski Bol d’Or na torze Paul Ricard w Le Castellet.

Team LRP Poland

Team LRP Poland

- Wracamy do walki ze sprawdzonym, doświadczonym składem zawodników i mechaników, doskonale nam znanym motocyklem i jeszcze wyżej zawieszoną poprzeczką – mówi szef i manager zespołu, Bartłomiej Lewandowski.

– Do Marka, Enzo i Danny’ego, z którymi znamy i rozumiemy się bez słów, dołączył Sheridan, który także ma ogromne doświadczenie w wyścigach FIM EWC i świetnie odnalazł się w ekipie. Przed nami wyjątkowy, dziesiąty sezon startów w MŚ, dlatego wszyscy jesteśmy niesamowicie zmotywowani, aby dać polskim kibicom jak najwięcej radości.

- Przed nami ogromne wyzwanie, ale dysponujemy znanym nam i sprawdzonym pakietem, z którego będziemy chcieli wycisnąć wszystko na każdym z kilku tysięcy okrążeń, jakie czekają nas w tym roku. Wiemy także, że jak zawsze będziemy mogli liczyć na gorący doping naszych rodaków. 

informacja prasowa

Maciej Klaja

