Paweł Szkopek w wygrał niedzielny wyścig w klasie Superbike, Jurand Kuśmierczyk dojeżdżał do mety na pierwszym i drugim miejscu w klasie Superstock 600, a Dawid Nowak był trzeci w sobotnim wyścigu klasy Supersport 300.

Niedzielna wygrana Pawła Szkopka zwieńczyła udany weekend zespołu, choć najbardziej utytułowany polski motocyklista musiał podczas tej rundy walczyć z problemami technicznymi. Już od pierwszego okrążenia sobotniego startu z jego motocykla wyciekał olej, co doprowadziło do upadku i wycofania się z wyścigu. W konsekwencji Szkopek stracił pierwsze miejsce klasyfikacji generalnej królewskiej klasy Superbike.

12-krotny mistrz Polski szybko jednak wziął się do odrabiania strat. Dzięki sprawnej pracy mechaników, którzy szybko odbudowali motocykl, mógł pojechać w niedzielnym wyścigu i pokazał, że nie zamierza rezygnować z walki o kolejny tytuł. Prowadził przez cały wyścig, a linię mety minął z przewagą ponad trzech sekund nad drugim Ireneuszem Sikorą. To już trzecie zwycięstwo Szkopka, na cztery rozegrane w tym roku wyścigi w ramach mistrzostw Polski.

- Druga runda przebiegła pod znakiem wielu przygód, począwszy od pękniętego filtra oleju w moim motocyklu, po wybuch silnika w maszynie Dawida, ale pozytywnych elementów było zdecydowanie więcej. Jestem zadowolony z niedzielnego startu. To był super wyścig, rywale narzucili naprawdę mocne tempo. Mimo to kontrolowałem wyścig w pełni i widziałem co się dzieje za moimi plecami. Czuję się dobrze przygotowany, jestem w dobrej formie, więc mogłem wygrać bez zbędnego ryzyka i wdawania się w niebezpieczne sytuacje. Sobotnie problemy sprawiły, że po dwóch rundach mam 10 punktów straty do lidera, ale przed nami jeszcze cztery wyścigi i 100 punktów do zgarnięcia. Do końca sezonu jeszcze daleko i wciąż wierzę, że zdobędę kolejny tytuł mistrza Polski - powiedział Paweł Szkopek.

Na Torze Poznań z dobrej strony pokazali się też inni zawodnicy Szkopek Team. Szczególnie zaimponował Jurand Kuśmierczyk, który po kapitalnym starcie wygrał sobotni wyścig, a w niedzielę przyjechał drugi, za Wojciechem Wieczorkiewiczem. W obu startach był jednak lepszy od drugiego w klasyfikacji generalnej Artura Wielebskiego, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu z dziewięcioma punktami przewagi. Pojedynek tych zawodników od początku mistrzostw wzbudza ogromne emocje, a walka o tytuł w klasie SST 600 może się toczyć do ostatniego wyścigu.

Szczęścia zabrakło najmłodszemu zawodnikowi w zespole. Zaledwie 13-letni Dawid Nowak w sobotnim wyścigu zajął trzecie miejsce i wciąż prowadził w klasyfikacji generalnej klasy Supersport 300. Niedzielny start musiał jednak przerwać ze względu na problemy z silnikiem. Wykorzystali to rywale, szczególnie Kamil Barcik, który wygrał w ten weekend oba wyścigi i został nowym liderem mistrzostw. Nowak zajmuje obecnie czwartą pozycję z wciąż realnymi szansami co najmniej na podium.

- Wreszcie dopracowaliśmy motocykl Juranda, dzięki czemu mógł pojechać dwa świetne wyścig i umocnić się na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej. Dawid w ten weekend nie miał tyle szczęścia. W sobotę był trzeci, ale w niedzielę musiał się wycofać, gdy usłyszał dziwne dźwięki wydobywające się z silnika. Mechanicy już go wymienili i będziemy gotowi na kolejną rundę. Na pewno nie składamy broni i będziemy walczyli do końca we wszystkich trzech kategoriach - podsumował weekend Paweł Szkopek, mentor obu zawodników.

Trzecia runda mistrzostw Polski odbędzie się już w najbliższy weekend (9-10 lipca), tym razem na torze Slovakiaring.

