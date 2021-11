Podczas najbliższego weekendu MotoGP po raz drugi w tym roku zawita do portugalskiego Portimao. Powtórną rywalizację na Autodromo Internacional do Algarve włączono do harmonogramu w zastępstwie odwołanych rund w krajach azjatyckich.

Honda poinformowała we wtorkowe popołudnie, że w stawce przedostatniej rundy sezonu MotoGP 2021 zabraknie Marca Marqueza. Lider HRC przewrócił się podczas swojego rutynowego treningu w terenie i doznał lekkiego wstrząsu mózgu.

W minioną sobotę Marc Marquez, przygotowujący się do Grand Prix Algarve, upadł podczas swojego rutynowego treningu terenowego i doznał lekkiego wstrząśnienia mózgu - czytamy w komunikacie.

Po kilku dniach odpoczynku, spędzonych w domu, z powodu ciągłego złego samopoczucia Marquez został zbadany przez lekarzy w celu oceny aktualnego stanu. W ramach środków ostrożności Marquez nie będzie rywalizował podczas weekendu w Grand Prix Algarve.

Podczas kwietniowej wizyty w Portimao, Marquez zaliczył comeback do stawki MotoGP po trwającej od lipca ubiegłego roku przerwie, wymuszonej kontuzją ręki. Hiszpan wygrał w tym sezonie trzy wyścigi i jest aktualnie szósty w tabeli jeźdźców. Pewny tytułu jest już Fabio Quartararo.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP