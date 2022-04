Stawka MotoGP wróciła do Termas de Rio Hondo po dwóch sezonach absencji, spowodowanej pandemią koronawirusa. Weekend rozpoczął się mało szczęśliwie - od anulowania piątkowych zajęć. Sprzęt części zespołów nie dotarł na czas z Indonezji.

Temperatura powietrza wynosiła 26 stopni Celsjusza. Nawierzchnia toru rozgrzała się do 44 stopni. Aleix Espargaro nie obronił sensacyjnego pole position. Wyprzedzili go Jorge Martin oraz - jedynie na chwilę - brat Pol. W czołówce panował ścisk, a kolejność po otwierającym okrążeniu wyglądała następująco: Martin, Aleix Espargaro, Luca Marini.

Prowadząca dwójka zaczęła stopniowo odjeżdżać reszcie stawki. Za jej plecami Pol Espargaro uporał się z Marinim. Podczas piątego okrążenia z wyścigiem pożegnał się Johann Zarco, upadając w zakręcie numer 2.

Tuż za połową dystansu Aleix Espargaro podkręcił tempo i znacznie zbliżył się do Martina. Pierwszy atak przypuścił na osiemnastym okrążeniu. Prowadzeniem cieszył się jedynie chwilę - przestrzelił hamowanie do „piątki”. Sytuacja powtórzyła się dwa okrążenia później. W myśl zasady „do trzech razy sztuka”, kolejny atak był już w pełni udany. Aleix Espargaro objął prowadzenie i choć nie był w stanie znacząco oddalić się od Martina, dowiózł zwycięstwo do mety. Dla 32-latka z Granollers to pierwszy triumf w mistrzostwach świata, odniesiony w dwusetnym występie w najwyższej klasie. Premierową wygraną w MotoGP świętuje również Aprilia.

Jeszcze w pierwszej części wyścigu Alex Rins wyprzedził Pola Espargaro. Ten drugi zaliczył kraksę kilka okrążeń później. Z kolei reprezentant Suzuki miał ochotę wykorzystać walkę prowadzącej dwójki, ale na atak zabrakło czasu. Rins skompletował podium. Tuż za nim znalazł się zespołowy kolega - Joan Mir. Piątkę zamknął Francesco Bagnaia, przebijający się z trzynastej pozycji na starcie. Szósty był Brad Binder, a siódmy Maverick Vinales, powiększający solidny dorobek Aprilii.

Fabio Quartararo po słabym początku był nawet na trzynastej pozycji, ale finalnie wziął punkty za ósme miejsce. Dziesiątkę uzupełnili Marco Bezzecchi oraz Enea Bastianini.

W tabeli prowadzenie objął Aleix Espargaro mający 45 punktów. Brad Binder zebrał 7 oczek mniej. Trzeci jest Bastianini [36]. Kolejne starcie już w najbliższy weekend na Circuit of the Americas.

Grand Prix Argentyny: