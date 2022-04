Temperatura powietrza w Austin sięgnęła 27 stopni Celsjusza. Nawierzchnia Circuit of the Americas rozgrzała się do 43 stopni.

Z pole position ruszał Jorge Martin. Młody Hiszpan nie obronił pozycji. Wyprzedził go Jack Miller. Za Martinem byli Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, a kwintet Ducati popsuł Fabio Quartararo, wyprzedzając Johanna Zarco. Fatalny start zaliczył Marc Marquez, który z dziewiątego miejsca spadł niemal na sam koniec stawki.

Jeszcze w trakcie pierwszego okrążenia Martin wyprzedził Millera, ale kontra starszego Australijczyka była błyskawiczna. Bastianini uporał się z Bagnaią, a Zarco i Alex Rins z Quartararo.

Tuż przed połową dystansu prowadził Miller, choć nie był w stanie znacząco uciec reszcie stawki. Coraz lepiej spisujący się Rins wyprzedził Bagnaię i Zarco. Marquez przebił się do dziesiątki. W czasie dwunastego okrążenia dwie pozycje stracił Martin. Minęli go Bastianini i Rins. Dwaj ostatni mieli zamiar gonić Millera.

Bastianini dopadł Millera na szesnastym okrążeniu i decydujący manewr przeprowadził w zakręcie numer 12. Upewnił się, że nie nadzieje się na kontrę i zaczął stopniowo powiększać przewagę nad zawodnikiem fabrycznej ekipy Ducati. Na mecie miał ponad 2 sekundy przewagi. Dla „Bestii” to drugi triumf w MotoGP. 24-latek był również najlepszy podczas inauguracji sezonu w Katarze.

Podział stopni podium wyjaśnił się dopiero na ostatnim kilometrze wyścigu. Rins wyprzedził Millera dwa zakręty przed metą. Zawodników dzieliły dwie dziesiąte części sekundy.

W trójce zabrakło miejsca dla Joana Mira i Bagnaii. O szóste miejsce zacięty bój stoczyli Marquez i Quartararo. Lepszy był wracający po problemach ze wzrokiem Hiszpan. Dopiero ósmy finiszował Martin. Zarco zmagał się z motocyklem i dojechał jako dziewiąty. Dziesiątkę zamknął Maverick Vinales z Aprilii, lepszy o jedną pozycję od kolegi z zespołu - Aleixa Espargaro.

W tabeli prowadzi Bastianini z dorobkiem 61 punktów. Rins traci 5 oczek, a Aleix Espargaro 11.

Grand Prix Ameryk: