Globalna ankieta dla fanów MotoGP jest największą, jaką przeprowadzono w historii tego sportu. Została przygotowana przez Motorsport Network w piętnastu edycjach językowych, a analizy danych dokona firma Nielsen Sport.

Badanie MotoGP ma na celu zebranie opinii kibiców o różnych zagadnieniach, w tym na temat zwyczajów związanych z oglądaniem zawodów, ich doświadczeniami podczas obserwowania rywalizacji prosto z trybun torów wyścigowych czy konsumpcją treści. Poznawany jest osąd na temat przyszłych zmian mających na celu ulepszenie sportu oraz spostrzeżenia dotyczące kluczowych kwestii związanych z serią poza torem wyścigowym. W ankiecie znalazły się również pytania dotyczące zaangażowania kibiców oraz rozwoju gier i e-sportu, a także o wskazanie ulubionych zawodników, zespołów i torów wyścigowych.

- Kibice na całym świecie sprawiają, że nasz sport jest tym, czym jest; to oni są sercem MotoGP. Zawsze szukamy sposobów, aby uczynić MotoGP jeszcze lepszym niż dotychczas, więc kogo lepiej o to zapytać, niż fanów? Wykorzystując możliwości Motorsport Network, będziemy mogli dotrzeć do naszych odbiorców na całym świecie, co zapewni nam bezcenne informacje bezpośrednio od naszych fanów, dzięki czemu będziemy mogli lepiej zrozumieć, czego oczekują od sportu, co lubią, a czego nie i co najbardziej cenią w MotoGP. To niesamowita okazja, aby nawiązać kontakt z tak wieloma ludźmi i dać im głos w sprawie przyszłości sportu, który wszyscy kochamy - powiedział Carmelo Ezpeleta, dyrektor Dorna Sports.

- Nie możemy się doczekać, aby poznać opinie fanów MotoGP z całego świata. Po niedawnym przeprowadzeniu badań na dużą skalę dla Formuły 1 i INDYCAR, rozumiemy znaczenie globalnej ankiety dla właścicieli praw i organizatorów dużych serii wyścigowych, którzy mogą wykorzystać wyniki jak kompas, aby poprowadzić swój sport w przyszłość - powiedział James Allen, prezes Motorsport Network. - MotoGP jest jednym z najbardziej emocjonujących widowisk sportowych na świecie. Badanie na taką skalę nie było wcześniej przeprowadzane w MotoGP i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć jego wyniki.

Ankieta jest dostępna dla wszystkich osób powyżej 16 roku życia i będzie aktywna przez cztery tygodnie. Uruchomiona została 16 czerwca, a najważniejsze wyniki zostaną ogłoszone we wrześniu.

Ankieta jest dostępna pod tym LINKIEM.