Szczegóły kontraktu obejmującego pięć sezonów - od 2022 do 2026 - zakładają, że w tym okresie motocykliści MotoGP pojawią się w Aragonii minimum trzy razy. We wtorkowy wieczór doszło do podpisania umowy pomiędzy Arturo Aliagą - wiceprezydentem Aragonii i prezydentem Motorland Aragon oraz Carmelo Ezpeletą, szefem Dorna Sports.

Grand Prix Aragonii rozegrano po raz pierwszy w 2010 roku. Najwięcej zwycięstw w królewskiej klasie - cztery - ma Marc Marquez.

- Jesteśmy zachwyceni byciem w Aragonii - przekazał Ezpeleta. - W dwóch trudnych minionych latach obecność Aragonii i organizacja grand prix bardzo pomogły. Będziemy w Aragonii tak długo jak Aragonia będzie tego chciała. Chcielibyśmy pozostać tu na zawsze.

W tym roku stawka MotoGP zawita do Alcaniz w dniach 16-18 września.